Dara: Η νικήτρια της Eurovision αποχαιρετά τον Μαζωνάκη με το «Gucci Φόρεμα» – «Ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων»

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Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, προκάλεσε συγκίνηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εκτός συνόρων, καθώς η μουσική του είχε αποκτήσει κοινό και στο εξωτερικό. Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν ήταν και η Dara, η φετινή νικήτρια της Eurovision, η οποία αποκάλυψε ότι υπήρξε μεγάλη θαυμάστριά του από τα παιδικά της χρόνια.

Η 28χρονη τραγουδίστρια, η οποία κέρδισε τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία με το «Bangaranga», έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Το «Gucci Φόρεμα» και οι παιδικές αναμνήσεις

Η Dara επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Έλληνα τραγουδιστή μέσα από μία από τις μεγάλες επιτυχίες του, ανεβάζοντας σε story της απόσπασμα από το «Gucci Φόρεμα».

Όπως αποκάλυψε, το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στενά συνδεδεμένο με την παιδική της ηλικία, καθώς αποτελούσε ένα από τα αγαπημένα κομμάτια τόσο της ίδιας όσο και του αδερφού της.

«Αχ φίλε, αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του αδερφού μου και το δικό μου απόλυτα αγαπημένο τραγούδι όσο μεγαλώναμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Ένα τραγούδι μπορεί να κουβαλήσει τόσες αναμνήσεις»

Στην ανάρτησή της, η Dara αναφέρθηκε στη δύναμη που έχει η μουσική να επαναφέρει μνήμες από ολόκληρες περιόδους της ζωής ενός ανθρώπου, συνδέοντας το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη με το σπίτι και τα παιδικά της χρόνια.

«Είναι τρελό το πώς ένα τραγούδι μπορεί να κουβαλήσει τόσες αναμνήσεις – η παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, μία ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Τη στιγμή που το ακούω, όλα μου έρχονται στο μυαλό», σημείωσε.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη μουσική του και για τη θέση που είχε, όπως ανέφερε, στις προσωπικές της αναμνήσεις.

«Ευχαριστώ για τη μουσική και που ήσουν ένα τόσο όμορφο μέρος εκείνων των αναμνήσεων», έγραψε. «Αναπαύσου εν ειρήνη Γιώργο Μαζωνάκη. Στέλνω μία μεγάλη αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια», κατέληξε η Dara

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