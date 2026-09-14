search
ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 00:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 23:35

Dara: Η νικήτρια της Eurovision αποχαιρετά τον Μαζωνάκη με το «Gucci Φόρεμα» – «Ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων»

14.09.2026 23:35
dara eurovision

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, προκάλεσε συγκίνηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εκτός συνόρων, καθώς η μουσική του είχε αποκτήσει κοινό και στο εξωτερικό. Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν ήταν και η Dara, η φετινή νικήτρια της Eurovision, η οποία αποκάλυψε ότι υπήρξε μεγάλη θαυμάστριά του από τα παιδικά της χρόνια.

Η 28χρονη τραγουδίστρια, η οποία κέρδισε τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία με το «Bangaranga», έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Το «Gucci Φόρεμα» και οι παιδικές αναμνήσεις

Η Dara επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Έλληνα τραγουδιστή μέσα από μία από τις μεγάλες επιτυχίες του, ανεβάζοντας σε story της απόσπασμα από το «Gucci Φόρεμα».

Όπως αποκάλυψε, το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στενά συνδεδεμένο με την παιδική της ηλικία, καθώς αποτελούσε ένα από τα αγαπημένα κομμάτια τόσο της ίδιας όσο και του αδερφού της.

«Αχ φίλε, αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του αδερφού μου και το δικό μου απόλυτα αγαπημένο τραγούδι όσο μεγαλώναμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Ένα τραγούδι μπορεί να κουβαλήσει τόσες αναμνήσεις»

Στην ανάρτησή της, η Dara αναφέρθηκε στη δύναμη που έχει η μουσική να επαναφέρει μνήμες από ολόκληρες περιόδους της ζωής ενός ανθρώπου, συνδέοντας το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη με το σπίτι και τα παιδικά της χρόνια.

«Είναι τρελό το πώς ένα τραγούδι μπορεί να κουβαλήσει τόσες αναμνήσεις – η παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, μία ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Τη στιγμή που το ακούω, όλα μου έρχονται στο μυαλό», σημείωσε.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη μουσική του και για τη θέση που είχε, όπως ανέφερε, στις προσωπικές της αναμνήσεις.

«Ευχαριστώ για τη μουσική και που ήσουν ένα τόσο όμορφο μέρος εκείνων των αναμνήσεων», έγραψε. «Αναπαύσου εν ειρήνη Γιώργο Μαζωνάκη. Στέλνω μία μεγάλη αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια», κατέληξε η Dara

Διαβάστε επίσης:

Ρώσος ολιγάρχης πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον πολυτελή γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες

To…  χρυσό box office για τον Τομ Χόλαντ: Έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών με 15,5 δισ. δολάρια

Ο Κρίστιαν Μπέιλ ανοίγει κέντρο αναδοχής για παιδιά: «Μετατρέψτε την θλίψη και τον πόνο τους σε αγάπη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
afroditi-manoy-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

harry_meghan
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ άλλαξαν σχολείο στα παιδιά τους μόλις μετά από δύο ημέρες – Ο λόγος

Magdalena Andersson
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Τα σενάρια της επόμενης μέρας μετά το εκλογικό θρίλερ – Η Άντερσον έχει το πάνω χέρι, ο Κρίστερσον ψάχνει διέξοδο

fyssas-1
ΕΛΛΑΔΑ

13 χρόνια μετά: Η ιστορία του Παύλου Φύσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θεατρικό μονόλογο της Δώρας Χρυσικού

dara eurovision
LIFESTYLE

Dara: Η νικήτρια της Eurovision αποχαιρετά τον Μαζωνάκη με το «Gucci Φόρεμα» – «Ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 00:21
afroditi-manoy-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

harry_meghan
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ άλλαξαν σχολείο στα παιδιά τους μόλις μετά από δύο ημέρες – Ο λόγος

Magdalena Andersson
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Τα σενάρια της επόμενης μέρας μετά το εκλογικό θρίλερ – Η Άντερσον έχει το πάνω χέρι, ο Κρίστερσον ψάχνει διέξοδο

1 / 3