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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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14.09.2026 23:22

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στη ρωσική VTB για παράκαμψη των μέτρων κατά του Ιράν

14.09.2026 23:22
vtb bank

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τη Δευτέρα (14/9) νέες κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB, κατηγορώντας την ότι διαδραμάτισε ρόλο στην παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη και όσους θεωρεί ότι διευκολύνουν την πρόσβασή της στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η νέα αμερικανική παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στις κυρώσεις που είχαν ήδη επιβληθεί στη VTB, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast»

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εντάσσει τη νέα δέσμη μέτρων στην επιχείρηση «Economic Outcast» («Οικονομικός Παρίας»), μέσω της οποίας οι ΗΠΑ επιχειρούν να πλήξουν φορείς και οικονομικά δίκτυα που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, προσφέρουν στήριξη στο Ιράν.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση προτίθεται να συνεχίσει τη συγκεκριμένη πολιτική.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης Economic Outcast, το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να στοχοποιεί και να πλήττει όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική στήριξη που επιτρέπει στο ιρανικό καθεστώς να συντηρεί τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις του», ανέφερε.

«Δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε μορφή στήριξης»

Σε ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υπογράμμισε ότι «δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή στήριξης του καθεστώτος», προαναγγέλλοντας συνέχιση των ενεργειών εναντίον όσων θεωρεί ότι συνδράμουν την Τεχεράνη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι αμερικανικές αρχές θα εξακολουθήσουν να «εντοπίζουν, να αποκαλύπτουν και να απομονώνουν τους αρωγούς του Ιράν», στο πλαίσιο της στρατηγικής για περαιτέρω οικονομική απομόνωση της χώρας.

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