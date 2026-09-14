Σπύρος Χαλβατζής: Την Τρίτη η πολιτική κηδεία – Το «αντίο» του ΚΚΕ

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Αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, συγγενείς, σύντροφοι και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Σπύρο Χαλβατζή, το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ που έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου, σε ηλικία 79 ετών. Με παρουσία δεκαετιών στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ, αντιδικτατορική δράση, εξορίες, κοινοβουλευτική και αυτοδιοικητική θητεία, ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μία από τις αναγνωρίσιμες μορφές του κόμματος.

Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί στις 17:30, στο προαύλιο του ΣΦΕΑ – Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.

Από την Κοζάνη στην αντιδικτατορική δράση

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, σε οικογένεια με έντονη παρουσία στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της εποχής.

Ο πατέρας του, τσαγκάρης στο επάγγελμα, είχε υπάρξει μαχητής του ΕΛΑΣ και είχε γνωρίσει τη Μακρόνησο και την εξορία, ενώ η μητέρα του ήταν επίσης μαχήτρια του ΕΛΑΣ και μέλος του ΚΚΕ.

Από την ηλικία των 11 ετών άρχισε να εργάζεται ως γουνεργάτης. Φοίτησε στο επτατάξιο νυχτερινό Γυμνάσιο της Κοζάνης, ενώ παράλληλα εργαζόταν στην Καστοριά.

Το 1962 ήρθε σε επαφή στην Καστοριά με στελέχη της ΕΔΑ και μαζί με άλλους νέους συγκρότησε την πρώτη ομάδα της Νεολαίας ΕΔΑ στην περιοχή, στην οποία αργότερα ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα.

Μέχρι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 ήταν γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη στον νομό Καστοριάς. Με την επιβολή της δικτατορίας συνελήφθη για πρώτη φορά και εξορίστηκε διαδοχικά στη Γυάρο, στο Λακκί της Λέρου και στον Ωρωπό, πριν επιστρέψει ξανά στη Γυάρο. Απολύθηκε τον Οκτώβριο του 1970.

Τον Φεβρουάριο του 1968, ενώ βρισκόταν εξόριστος στο Λακκί της Λέρου, τάχθηκε υπέρ των αποφάσεων της 12ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και, όπως επισημαίνει το κόμμα στην ανακοίνωσή του, συμμετείχε μαζί με άλλους εξόριστους κομμουνιστές στην υπεράσπιση των συγκεκριμένων αποφάσεων.

Η πορεία στην ΚΝΕ και το ΚΚΕ

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, στις αρχές του 1973, ανέλαβε καθήκοντα στην οργάνωση της Αθήνας και στο Γραφείο Πόλης της ΚΝΕ. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς εντάχθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο της οργάνωσης.

Τον Νοέμβριο του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, συνελήφθη εκ νέου και εξορίστηκε και πάλι στη Γυάρο. Μετά την απόλυσή του εργάστηκε ως εργάτης στον Ασπρόπυργο.

Τον Φεβρουάριο του 1975 εξελέγη στο Γραφείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους πήρε μέρος στην Α’ Συνδιάσκεψη της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας και εξελέγη μέλος της Επιτροπής Πόλης της ΚΟΑ, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1977.

Στο 10ο Συνέδριο του ΚΚΕ, το 1978, εξελέγη τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Στο 2ο Συνέδριο της ΚΝΕ αναδείχθηκε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου, θέση την οποία διατήρησε έως το 1986.

Λίγο μετά το 11ο Συνέδριο του ΚΚΕ εξελέγη μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ στο 12ο Συνέδριο, το 1987, εξελέγη αναπληρωματικό μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ.

Η περίοδος 1989-1991 και τα κομματικά αξιώματα

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στην περίοδο 1989-1991, την οποία χαρακτηρίζει κρίσιμη για την πορεία του κόμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σπύρος Χαλβατζής βρέθηκε τότε στην πρώτη γραμμή της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας την αυτοτελή ύπαρξη του ΚΚΕ και τον επαναστατικό χαρακτήρα του απέναντι σε εκείνους που το κόμμα χαρακτηρίζει «οπορτουνιστές».

Στο 13ο Συνέδριο εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, ενώ στο 14ο Συνέδριο επανεξελέγη και στα δύο όργανα.

Παρέμεινε μέλος της ΚΕ και του Πολιτικού Γραφείου και μετά το 15ο, το 16ο και το 17ο Συνέδριο του ΚΚΕ. Στο 18ο Συνέδριο εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και στη συνέχεια ανέλαβε σειρά άλλων κομματικών καθηκόντων.

Βουλή, Αυτοδιοίκηση και ΣΦΕΑ

Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε επανειλημμένα βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014.

Είχε επίσης εκλεγεί νομαρχιακός σύμβουλος και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων, έχοντας τεθεί επικεφαλής συνδυασμών που υποστηρίζονταν από το ΚΚΕ.

Παράλληλα, διατηρούσε στενή σχέση με τον ΣΦΕΑ. Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΚΕ, παρέμενε μέλος της διοίκησής του μέχρι το τέλος της ζωής του.

Τα τρία βιβλία του

Στη συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται τρία βιβλία, τα οποία κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή:

«Η πορεία της νεολαίας», «Οι απείθαρχοι. Μια ζωή δοσμένη στον αγώνα» και «Η συνέχεια, το ΚΚΕ στη σύγχρονη εποχή».

Το «αντίο» της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ

Στην ανακοίνωσή της για τον θάνατό του, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει «βαθιά θλίψη» και αποχαιρετά έναν άνθρωπο που, όπως σημειώνει, για περισσότερες από έξι δεκαετίες συνέδεσε τη ζωή του με το κόμμα, το εργατικό κίνημα και την πάλη για τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό.

Το ΚΚΕ τον εντάσσει στη γενιά των στελεχών των οποίων η προσωπική διαδρομή συνδέθηκε στενά με την ιστορία του κόμματος, της ΚΝΕ και του εργατικού και λαϊκού κινήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στάση ζωής που ο ίδιος θεωρούσε αναπόσπαστο στοιχείο της κομμουνιστικής ιδιότητας. Στα κείμενά του είχε συνδέσει αυτή τη στάση με την εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη και στην ιστορική της αποστολή, με τον σεβασμό στους εργαζόμενους αλλά και με τη συνεχή ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική επαγρύπνηση.

Η Κεντρική Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο Σπύρος Χαλβατζής έζησε διώξεις, παρανομία, φυλακές και εξορίες, αλλά και σημαντικές πολιτικές ανατροπές, δύσκολες καμπές και δοκιμασίες για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα.

Κατά το ΚΚΕ, παρά τις ανατροπές και την κατάρρευση βεβαιοτήτων μιας ολόκληρης εποχής, δεν εγκατέλειψε ποτέ την πεποίθησή του ότι η κοινωνία της εκμετάλλευσης δεν είναι αιώνια. Αυτή την πεποίθηση, αναφέρει το κόμμα, αφήνει ως παρακαταθήκη στους συντρόφους του και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές κομμουνιστών.

Η ΚΕ σημειώνει ακόμη ότι από τη διαδρομή του θα παραμείνουν η πολιτική εμπειρία, η παρουσία και η συντροφική του στάση, αλλά κυρίως «το παράδειγμα μιας ζωής» που, κατά τη διατύπωσή της, έμεινε μέχρι το τέλος συνδεδεμένη με την υπόθεση για την οποία αγωνίστηκε.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα υπογραμμίζεται επίσης ότι οι φυλακίσεις, οι εξορίες, οι πολιτικές μάχες και οι πράξεις αντοχής προηγούμενων γενιών κομμουνιστών αποτελούν, κατά το ΚΚΕ, τμήματα μιας ιστορικής συνέχειας που φτάνει μέχρι σήμερα.

Η Κεντρική Επιτροπή καταλήγει ότι ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν ένας από τους κομμουνιστές που, στις δυσκολότερες στιγμές για το κόμμα, «δεν έκαναν πίσω» και γι’ αυτό, όπως τονίζει, η ζωή του θα παραμείνει συνδεδεμένη με την ιστορία του ΚΚΕ και τους αγώνες του.

Τέλος, η ΚΕ του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένειά του, στη σύντροφό του στη ζωή και στον αγώνα, Μαριάνθη, στα δύο παιδιά του, Αλέκο και Πάνο, στα εγγόνια του και σε όλους τους οικείους του.

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