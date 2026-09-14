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14.09.2026 21:01

Χριστοδουλίδης: Συμφώνησα με τον Μητσοτάκη να πληρώσουμε τα 25 εκατ. για τον GSI μόλις εκδοθεί η NAVTEX για την πόντιση του καλωδίου

14.09.2026 21:01
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Η Λευκωσία δεν έχει καμία απολύτως ένσταση να πληρώσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που αποτελούν συμφωνημένη συνεισφορά στην διαδικασία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με τον αγωγό GSI, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην εκπομπή «Επίκαιρα» στο τηλεοπτικό κανάλι Plus.

Στην εκπομπή που θα μεταδοθεί τη Δευτέρα το βράδυ ο κ. Χριστοδουλίδης, αποκάλυψε πως έχει συμφωνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα χρήματα να καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Navtex για την συνέχιση των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλυψε πλήρως τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, για την επιφυλακτική στάση του σε σχέση με την βιωσιμότητα του έργου, λέγοντας πως αυτή είναι η δουλειά ενός υπεύθυνου Υπουργού Οικονομικών.

Ο Κύπριος Πρόεδρος παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα σημείο τριβής με την Ελλάδα, και όπως είπε, κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα.

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