Χάος σε πτήση της American Airlines: Γυναίκα γδύθηκε μέσα στο αεροπλάνο και έκανε άσεμνες χειρονομίες (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση American Airlines, όταν μία επιβάτης έβγαλε τα ρούχα της και άρχισε να κάνει άσεμνες χειρονομίες μπροστά στους συνεπιβάτες της και μέλη του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της πτήσης 1779 της American Airlines από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ουάσιγκτον – Βαλτιμόρης προς το Μαϊάμι.

Η γυναίκα, η οποία καθόταν στη θέση 9D, άρχισε να γδύνεται και στη συνέχεια προχώρησε σε άσεμνες πράξεις μπροστά στους υπόλοιπους επιβάτες. Το περιστατικό κατεγράφη και σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με το Fox News, όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη στην πύλη και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Why didn’t they duct tape her ass to a seat? Besides why is this a topic a year later? Deflecting much??



Woman strips naked in flight, performs 'explicit, indecent' acts in full view of other passengershttps://t.co/lrG3HyvA56 pic.twitter.com/MLKXS3aCjI — ꧁☘️𝓥𝓲𝓸𝓵𝓮𝓷𝓽𝓥𝓲𝔁𝓮𝓷29☘️꧂ (@ViolentVixen29) September 14, 2026

Σε μήνυμα του συστήματος ACARS κατεγράφη η αναφορά μέλους του πληρώματος για όσα συνέβαιναν στην καμπίνα. Συγκεκριμένα, αναφερόταν: «Η FA1 αναφέρει ότι επιβάτης στις θέσεις 9D/E/F έχει βγάλει όλα τα ρούχα της και έγινε αντιληπτή από άλλους επιβάτες να […] με άσεμνο τρόπο».

Το ρατσιστικό ξέσπασμα επιβάτη λίγες ημέρες νωρίτερα

Το συγκεκριμένο επεισόδιο έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σε πτήση της ίδιας αεροπορικής εταιρείας.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, ένας 67χρονος επιβάτης τέθηκε υπό κράτηση μετά από ρατσιστικό ξέσπασμα κατά τη διάρκεια πτήσης που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντάλας του Τέξας προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Πρόκειται για τον Layne Arthur Lundeen, ο οποίος βρισκόταν στην πρώτη θέση του αεροσκάφους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η συμπεριφορά του προκάλεσε ένταση στην καμπίνα και, καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν, τρεις συνεπιβάτες επενέβησαν για να τον ακινητοποιήσουν, χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία για να τον κρατήσουν στο κάθισμά του.

Media obiegło zdjęcie pasażera przyklejonego taśmą do fotela w samolocie American Airlines.



Mężczyzna miał zachowywać się agresywnie i dopuścić się przemocy wobec innych osób. Współpasażerowie obezwładnili go, skrępowali kajdankami zaciskowymi i przytwierdzili taśmą do fotela.… pic.twitter.com/iH6vTGwsrm September 8, 2026

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Νετανιάχου στο ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ – «Εντάσσεται στο παγκόσμιο αντισημιτικό κίνημα»

Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένει ο Τραμπ, με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ζελένσκι αποπέμπει τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας ώρες αφότου εκείνος… εγκατέλειψε τη χώρα με κατηγορίες για διαφθορά











