search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 22:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 21:03

Χάος σε πτήση της American Airlines: Γυναίκα γδύθηκε μέσα στο αεροπλάνο και έκανε άσεμνες χειρονομίες (Video)

14.09.2026 21:03
american airlines ptisi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση American Airlines, όταν μία επιβάτης έβγαλε τα ρούχα της και άρχισε να κάνει άσεμνες χειρονομίες μπροστά στους συνεπιβάτες της και μέλη του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της πτήσης 1779 της American Airlines από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ουάσιγκτον – Βαλτιμόρης προς το Μαϊάμι.

Η γυναίκα, η οποία καθόταν στη θέση 9D, άρχισε να γδύνεται και στη συνέχεια προχώρησε σε άσεμνες πράξεις μπροστά στους υπόλοιπους επιβάτες. Το περιστατικό κατεγράφη και σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με το Fox News, όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη στην πύλη και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Σε μήνυμα του συστήματος ACARS κατεγράφη η αναφορά μέλους του πληρώματος για όσα συνέβαιναν στην καμπίνα. Συγκεκριμένα, αναφερόταν: «Η FA1 αναφέρει ότι επιβάτης στις θέσεις 9D/E/F έχει βγάλει όλα τα ρούχα της και έγινε αντιληπτή από άλλους επιβάτες να […] με άσεμνο τρόπο».

Το ρατσιστικό ξέσπασμα επιβάτη λίγες ημέρες νωρίτερα

Το συγκεκριμένο επεισόδιο έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σε πτήση της ίδιας αεροπορικής εταιρείας.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, ένας 67χρονος επιβάτης τέθηκε υπό κράτηση μετά από ρατσιστικό ξέσπασμα κατά τη διάρκεια πτήσης που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντάλας του Τέξας προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Πρόκειται για τον Layne Arthur Lundeen, ο οποίος βρισκόταν στην πρώτη θέση του αεροσκάφους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η συμπεριφορά του προκάλεσε ένταση στην καμπίνα και, καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν, τρεις συνεπιβάτες επενέβησαν για να τον ακινητοποιήσουν, χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία για να τον κρατήσουν στο κάθισμά του.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Νετανιάχου στο ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ – «Εντάσσεται στο παγκόσμιο αντισημιτικό κίνημα»

Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένει ο Τραμπ, με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ζελένσκι αποπέμπει τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας ώρες αφότου εκείνος… εγκατέλειψε τη χώρα με κατηγορίες για διαφθορά





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sidney-sweeney
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις από αθλήτριες μετά τη σέξι διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι: «Έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»

makriniotis-mazonakis
LIFESTYLE

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

theoni-koufonikolakou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: Για την κυβέρνηση δεν είναι πρόβλημα οι απευθείας αναθέσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά το επίδομα ανεργίας

kolonaki mazonakis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Χτύπησε alarm για θρόμβωση κατά την πλασμαφαίρεση – «Το αγνόησαν δύο φορές»

kolonaki
ΕΛΛΑΔΑ

Η ασθενής από την Κύπρο που είχε κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι και η αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 22:19
sidney-sweeney
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις από αθλήτριες μετά τη σέξι διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι: «Έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»

makriniotis-mazonakis
LIFESTYLE

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

theoni-koufonikolakou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: Για την κυβέρνηση δεν είναι πρόβλημα οι απευθείας αναθέσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά το επίδομα ανεργίας

1 / 3