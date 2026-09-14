Ο Ζελένσκι αποπέμπει τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας ώρες αφότου εκείνος… εγκατέλειψε τη χώρα με κατηγορίες για διαφθορά

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας Ρουσλάν Κράβτσενκο τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι εγκατέλειψε τη χώρα μετά την παραίτησή του εν μέσω μιας μεγάλης έρευνας για διαφθορά που είχε φτάσει στο γραφείο του.

Ο Κραβτσένκο πέρασε τα σύνορα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές των αρχών επιβολής του νόμου.

Ο Κραβτσένκο δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στο οποίο έλεγε ότι είχε υπογράψει ειδοποίηση υποψίας εναντίον του Σέμεν Κριβόνος, διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) της Ουκρανίας.

Ο Κραβτσένκο ισχυρίστηκε ότι ο Κριβόνος είχε πλαστογραφήσει επίσημα έγγραφα για να αποκομίσει παράνομο όφελος.

Ο Κριβόνος απέρριψε τον ισχυρισμό και δήλωσε στους δημοσιογράφους αργότερα τη Δευτέρα ότι ούτε είχε δει την ειδοποίηση ούτε του είχε επιδοθεί επίσημα.

Η NABU και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) χαρακτήρισαν τις ενέργειες του Κραβτσένκο ως μέρος αυτού που χαρακτήρισαν «συστηματική επίθεση» στα ανεξάρτητα θεσμικά όργανα κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι παρενέβη αργότερα τη Δευτέρα, υπογράφοντας διάταγμα με το οποίο ο Κράβτσενκο τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ζητήθηκε από το κοινοβούλιο να τον απολύσει.

«Αυτός ο γενικός εισαγγελέας έχει μόνο έναν δρόμο μπροστά του: την απόλυσή του από το αξίωμά του», δήλωσε ο Ζελένσκι, προτρέποντας τους βουλευτές να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση.

Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή υποστήριξε το αίτημα, ενώ οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν για την απόλυση του Κράβτσενκο την Τρίτη.

Ο Κραβτσένκο υπέβαλε την παραίτησή του στις 7 Σεπτεμβρίου, αφότου η NABU και η SAPO αποκάλυψαν μια φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονταν αξιωματούχοι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι μέλη της ομάδας λάμβαναν τακτικά δωροδοκίες από ύποπτα τηλεφωνικά κέντρα με αντάλλαγμα να μην παρεμβαίνουν στις δραστηριότητές τους και ξέπλυναν εκατομμύρια από εγκληματικά έσοδα.

Οι ερευνητές έψαξαν το γραφείο του Κράβτσενκο στο πλαίσιο της έρευνας. Η NABU δημοσίευσε επίσης ηχογραφήσεις που αναφέρονται σε ένα άτομο που περιγράφεται ως το «αφεντικό», του οποίου το πατρώνυμο και η προηγούμενη θέση ως επικεφαλής της Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας αντιστοιχούν στον Κράβτσενκο.

Ο Κραβτσένκο δεν έχει κατηγορηθεί ούτε κατονομαστεί ως ύποπτος και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

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