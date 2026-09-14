Χάρη-και- στο «Live news» το Mega κέρδισε την παρτίδα τηλεθέασης την Παρασκευή (11/9)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Άλμα τηλεθέασης κατάφερε από τη μία ημέρα στην άλλη το Mega στο φινάλε του περασμένου πενθήμερου που είδε ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών στην ώρα μετάδοσης της εκπομπής «Live news», η οποία κάλυψε διεξοδικά την υπόθεση του αδόκητου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σχεδόν ίδια επίδοση είχε να δει το κανάλι της Καλλιθέας από τις 26 Αυγούστου. Η δυναμική που αναπτύχθηκε καθώς τα κανάλια ήταν στις παρυφές του Σαββατοκύριακου, επηρέασε τον ανταγωνισμό. Αλλά η κατανομή των μεριδίων τηλεθέασης στους βασικούς αντιπάλους δεν εμφάνισε διαφοροποιήσεις. Δεύτερος ήταν ο Alpha, τρίτος ο ΣΚΑΪ με τέταρτο στις προτιμήσεις το Open.

Διαβάστε επίσης

«Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω, είστε προκλητικός και απαράδεκτος»: Νέα ένταση Πατούλη – Γιάμαλη με αφορμή το επίμαχο συνέδριο (Video)

Σύγκρουση Γιάμαλη – Πατούλη για την υπόθεση Μαζωνάκη: «Έχετε στήσει ένα ωραίο δικαστήριο»

Γρηγοριάδης-Καραμήτρου: Η αφιέρωση της εκπομπής τους στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video)