To…  χρυσό box office για τον Τομ Χόλαντ: Έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών με 15,5 δισ. δολάρια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ως τον ηθοποιό με τις μεγαλύτερες συνολικές εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου ανέδειξε τον Τομ Χόλαντ το εξαιρετικά επιτυχημένο καλοκαίρι του, με τους ρόλους του σε δύο τεράστιες κινηματογραφικές επιτυχίες, το «Spider-Man: Brand New Day» και την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Και οι δύο ταινίες σημείωσαν εντυπωσιακές επιδόσεις στο box office. Το «Spider-Man: Brand New Day» έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 2,45 δισ. δολάρια παγκοσμίως, ενώ η «Οδύσσεια» έχει φτάσει τα 1,68 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Tom Holland is Hollywood's highest-grossing actor after starring in Spider-Man: Brand New Day and The Odyssey https://t.co/bBja0wmXJ6 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2026



Τα οικονομικά αυτά μεγέθη ανέβασαν τις συνολικές εισπράξεις των ταινιών στις οποίες έχει συμμετάσχει ο Χόλαντ στα 15,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Comicbook.com, με αποτέλεσμα να εκθρονίσει τη Ζόι Σαλντάνα, με 15,46 δισ. δολάρια, και τη Σκάρλετ Γιόχανσον, με 15,40 δισ. δολάρια.



Η επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day» το έχει επίσης φέρει στην πρώτη τριάδα των ταινιών με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών παγκοσμίως. Στην κορυφή παραμένει το «Avatar» του 2009 με 2,92 δισ. δολάρια, ενώ το «Avengers: Endgame» του 2019 είχε συγκεντρώσει 2,79 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Box Office Mojo.





Με περισσότερα από 935 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις στις ΗΠΑ, το «Spider-Man: Brand New Day» βρίσκεται στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, πίσω μόνο από το «Star Wars: Episode VII – The Force Awakens» του 2015, που είχε φτάσει τα 936 εκατ. δολάρια.



Και η «Οδύσσεια» έχει καταρρίψει ρεκόρ κατά τη διάρκεια της θερινής της πορείας, καθώς είναι η μοναδική ταινία που δεν αποτελεί sequel ή remake, πέρα από το «Avatar», η οποία έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις εκτός ΗΠΑ και Καναδά.





Ο Χόλαντ θα κερδίσει τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια χάρη στην εμπορική επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day». Ο ηθοποιός πληρώθηκε 20 εκατ. δολάρια για να επιστρέψει στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ και το ποσό αυτό αναμένεται να ξεπεραστεί από το μπόνους που θα λάβει βάσει των εισπράξεων, δεδομένου ότι η ταινία έχει φτάσει τα 2,45 δισ. δολάρια από την κυκλοφορία της στις 31 Ιουλίου.





Ο Χόλαντ έχει δει τις αμοιβές του για τις ταινίες του franchise να αυξάνονται σταδιακά την τελευταία δεκαετία, ξεκινώντας από την πρώτη του εμφάνιση ως Spider-Man στο «Captain America: Civil War» του 2016. Για τη συμμετοχή του στο «Captain America: Civil War» έλαβε 250.000 δολάρια. Ήταν η πρώτη από τις επτά μέχρι σήμερα εμφανίσεις του ως Spider-Man/Πίτερ Πάρκερ. Ακολούθησε το «Spider-Man: Homecoming» του 2017, για το οποίο ο Χόλαντ αμείφθηκε με 500.000 δολάρια.



Οι απολαβές του συνέχισαν να αυξάνονται: έλαβε 4 εκατ. δολάρια για το «Spider-Man: Far From Home» του 2019 και 10 εκατ. δολάρια για το «Spider-Man: No Way Home» του 2021, μετά το οποίο ολοκληρώθηκε το αρχικό συμβόλαιο έξι ταινιών που είχε με τη Sony για τον συγκεκριμένο ρόλο, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η συμφωνία περιελάμβανε επίσης εμφανίσεις σε crossover ταινίες, όπως το «Avengers: Infinity War» του 2018 και το «Avengers: Endgame» του 2019.



Οι επιτυχημένοι επιχειρηματικοί χειρισμοί του Χόλαντ οδήγησαν ένα στέλεχος του χώρου να τον χαρακτηρίσει στο The Wrap «τον νέο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ», καθώς η οικονομική του άνοδος θυμίζει εκείνη του Ντάουνι στο franchise του «Iron Man». Ο Ντάουνι είχε λάβει 500.000 δολάρια για την πρώτη ταινία «Iron Man» του 2008, με την αμοιβή του να φτάνει τελικά περίπου τα 50 εκατ. δολάρια για το «Iron Man 3» του 2013, με βασικό μισθό 10 εκατ. δολαρίων και επιπλέον ποσοστά από τις εισπράξεις.



Ο Ντάουνι συνέχισε να λαμβάνει τεράστιες αμοιβές για τις εμφανίσεις του στις ταινίες της Marvel, μεταξύ των οποίων 10 εκατ. δολάρια για μια σύντομη εμφάνιση στο «Spider-Man: Homecoming» και περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια συνολικά για τη συμμετοχή του στα «Avengers: Infinity War» και «Avengers: Endgame».

Διαβάστε επίσης:

Ο Κρίστιαν Μπέιλ ανοίγει κέντρο αναδοχής για παιδιά: «Μετατρέψτε την θλίψη και τον πόνο τους σε αγάπη»

Απολύθηκε από την περιοδεία με τον Εντ Σίραν ο Macklemore μετά την ομιλία υπέρ της Παλαιστίνης

Δάκρυα για τον «Μαζώ»: Συντετριμμένοι φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη











