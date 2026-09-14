Δάκρυα για τον «Μαζώ»: Συντετριμμένοι φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από την ζωή μόλις στα 54 χρόνια του σκορπίζοντας θλίψη στο πανελλήνιο, οι φίλοι και συνεργάτες του.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος συνταράχθηκε από το αναπάντεχο τέλος του τραγουδιστή και πήγε στη Νίκαια για την κηδεία του, για να τον τιμήσουν και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του, τους γονείς του Κλειώ και Μανώλη, και στις αδελφές του Βάσω και Μαρία.



Με δάκρυα στα μάτια παρουσιάστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην εκκλησία, ενώ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ήταν και η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Σαμπάνης, η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αποχώρησε κλαίγοντας από τον ναό, ο Γιώργος Αρσενάκος, η Πάολα, ο Stan, ο Δημήτρης Σκουλός , ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Ντάβλα, ο Νίκος Κουρκούλης και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Το «παρών» στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσαν μεταξύ άλλων η Μαριάννα Λάτση, ο Ηλίας Ψινάκης, η Ελένη Πετρουλάκη, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Γιώργος Λεμπέσης, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Τερζής, ο Θανάσης Βισκαδουρακης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Κώστας Μαρτάκης, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Πάνος Κιάμος. Επίσης οι κριτές του ”The Voice” και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης μαζί με τον παρουσιαστή του προγράμματος Γιώργο Καπουτζίδη, ο Γιάννης Βαρδής με τη σύζυγό του και τον Γιώργο Λιανό, η Αμαρυλλίς κι ο Κώστας Ματσίκας, ο Ηλίας Βρεττός κι ο Μιχάλης Κουινέλης με την Ήβη Αδάμου και η Ραλλία Χρηστίδου.

Από τον πολιτικό κόσμο παρέστησαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος κι ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η βουλευτής Β’ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη και ο Ιωάννης Τραγάκης βουλευτής Β’ Πειραιά.

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