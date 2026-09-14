Ζακλίν Λέντζου από Βενετία: «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά» – Βραβείο Orizzonti Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

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Η Ζακλίν Λέντζου κέρδισε το βραβείο Orizzonti Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», μια ταινία εμπνευσμένη από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η Ελληνίδα σκηνοθέτρια έλαβε μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις του διαγωνιστικού προγράμματος Orizzonti με τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, η οποία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Βενετία. Η ταινία είναι στα ελληνικά, διαρκεί 88 λεπτά και αποτελεί συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας.

#VeniceFilmFestival Horizons Best Director goes to Jaqueline Lentzou for 'A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra' ('Mia Mera Sti Zoi Tis Tzo: Kefalaio Faidra')



See the full list of winners here: https://t.co/AlnKWY4sQo pic.twitter.com/3n0MCfyIGy — Deadline (@DEADLINE) September 12, 2026

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Orizzonti

Το Orizzonti είναι ένα από τα κύρια διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και είναι αφιερωμένο στις νέες κινηματογραφικές τάσεις και σε διαφορετικές μορφές αφήγησης.

Η Ζακλίν Λέντζου κέρδισε το βραβείο Orizzonti Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα».

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Orizzonti ήταν η Γαλλίδα σκηνοθέτης και ηθοποιός Valérie Donzelli, μαζί με τους Peter Becker, Elizabeth Lo, David Pablos και Barbara Ronchi.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Λέντζου μίλησε για τις δυσκολίες της ανεξάρτητης κινηματογραφικής παραγωγής και το δημιουργικό ρίσκο που εμπλέκεται στο έργο, κλείνοντας την ομιλία της με τα λόγια «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά».

Η σκηνοθέτρια, με τον λόγο της, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα: «Δεν έχω ετοιμάσει ευχαριστήριο λόγο. Θα μιλήσω από την καρδιά μου».

H σκηνοθέτρια μίλησε για το πραγματικό περιστατικό από το οποίο εμπνεύστηκε την ιστορία της ταινίας της, τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα το 2008.

«Και θα μιλήσω για το σινεμά που όλο και πιο δύσκολα γυρίζουμε όσοι θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο, ανεξάρτητο σινεμά. Γι’ αυτό και σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το ρίσκο που πήρα με αυτή την ταινία.

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη στην πατρίδα μου, στην Αθήνα. Όταν ένας αστυνομικός σκότωσε χωρίς λόγο ένα 15χρονο παιδί. Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά».

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