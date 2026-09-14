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14.09.2026 17:15

Πένθος για τον Άντι Μπέρναμ: Έχασε τον πατέρα του ο Βρετανός Πρωθυπουργός

14.09.2026 17:15
Andy-Burnham

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 Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του για σήμερα και αύριο Τρίτη, λόγω του θανάτου του πατέρα του, ο οποίος έπασχε από Αλτσχάιμερ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπέρναμ είχε μιλήσει πολλές φορές για την ασθένεια του πατέρα του, του Ρόι, κυρίως σε μια ομιλία του για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας στα τέλη Ιουλίου, όταν υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει «τον πατέρα του και τα εκατομμύρια των ανθρώπων όπως εκείνος» που είναι θύματα ενός «ελαττωματικού μηχανισμού». Λίγο πριν διαδεχτεί τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, στις 20 Ιουλίου, εξέφρασε τη λύπη του επειδή η ασθένεια του Αλτσχάιμερ εμποδίζει τον 80χρονο πατέρα του να συνειδητοποιήσει ότι ο γιος του θα αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

«Είναι θλιβερό, επειδή θα ήταν υπερήφανος» είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Times, λέγοντας ότι η επιτυχία του οφείλεται και στον πατέρα του.

   Ο Μπέρναμ επρόκειτο σήμερα να προεδρεύσει σε μια στρογγυλή τράπεζα με επικεφαλής επιχειρήσεων και τοπικούς αξιωματούχους ενώ αύριο θα συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο.

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