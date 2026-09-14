Η «αγκαλιά» της Ελένης Μενεγάκη στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη»

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Αξέχαστος θα μείνει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ελένη Μενεγάκη, καθώς η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή με μια ανάρτηση, την ημέρα της κηδείας του.
Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία κρατά στην αγκαλιά της τον Γιώργο Μαζωνάκη με την εξής λεζάντα:
«Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».
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