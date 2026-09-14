«Δίπλωσε» τις πρωτιές του το «Live News» με την εκπομπή της Παρασκευής (11/9)

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Λίγο πιο πάνω έσπρωξε τον δείκτη τηλεθέασης την Παρασκευή η εκπομπή επικαιρότητας «Live news» σε σχέση με την Πέμπτη, η οποία όπως και την προηγούμενη ημέρα ήταν κατά κύριο λόγο επικεντρωμένη/αφιερωμένη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Το δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα ήταν το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ με διαφορά δύο ποσοστιαίων μονάδων από το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας, με τρίτο το «Στο παρα 5».
Σε γενικές γραμμές ψηλά στις επιλογές του κοινού κυριάρχησαν τα δελτία ειδήσεων με τις επαναλήψεις των- γνωστών- σίριαλ να υποχωρούν.
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