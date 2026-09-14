Ο Κρίστιαν Μπέιλ ανοίγει κέντρο αναδοχής για παιδιά: «Μετατρέψτε την θλίψη και τον πόνο τους σε αγάπη»

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Ο Κρίστιαν Μπέιλ κρέμασε τη στολή του Μπάτμαν το 2012, αλλά ο πρωταγωνιστής του “The Dark Knight” εξακολουθεί να σώζει ζωές με το χωριό ανάδοχης φροντίδας Together California στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνια, το οποίο άνοιξε την Παρασκευή.

Η εγκατάσταση στοχεύει να κρατήσει μαζί τα αδέλφια που εισέρχονται στο σύστημα ανάδοχης φροντίδας – μια συνθήκη που δεν είναι πάντα εγγυημένη.

«Είναι δουλειά μας να μετατρέψουμε την απογοήτευση και τον πόνο τους σε αγάπη, ελπίδα και μια αίσθηση μέλλοντος», δήλωσε ο Μπέιλ στο ABC 7.

Η κοινότητα έχει έκταση 11.000 τετραγωνικά πόδια με 12 επιπλωμένες κατοικίες, καθώς και δύο γκαρσονιέρες για όσους βγαίνουν από την αναδοχή. Με πάνω από 30.000 παιδιά στο σύστημα, το Λος Άντζελες έχει τον υψηλότερο πληθυσμό παιδιών σε αναδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι το χωριό θα προσφέρει προγράμματα που επικεντρώνονται στη σταθερότητα, την υποστήριξη και τη φροντίδα.

«Ένα μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ένα μέρος που κρατά τις οικογένειες ενωμένες, ένα μέρος που δημιουργεί κοινότητα, ένα μέρος όπου μπορείς να βρεις ελπίδα στις πιο δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Together California, Τιμ ΜακΚόρμικ, σε δήλωσή του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Μπέιλ έχει δύο δικά του παιδιά, τον Λούκα και τον Ρεξ, με τη σύζυγό του Σίμπι Μπλάζιτς. Η ανατροφή των δικών του παιδιών τον έκανε να αναρωτιέται για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζουν τα παιδιά χωρίς γονείς.

«[Ο Μπέιλ] είπε, “πρέπει να τα πάμε καλύτερα”», δήλωσε ο Μακόρμικ στο SF Gate το 2025.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν το 2022 για να κάνουν ακριβώς αυτό και να δημιουργήσουν το Together California. Το έργο κατέστη δυνατό χάρη σε δωρεές. Το Αυστριακό Αμερικανικό Συμβούλιο Δυτικής Αμερικής βοήθησε στη συγκέντρωση σχεδόν 9 εκατομμυρίων δολαρίων για την προσπάθεια. Η Επόπτρια της Κομητείας του Λος Άντζελες, Κάθριν Μπάργκερ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίησή του.

Με την ολοκλήρωση της έναρξης, οι διοργανωτές δήλωσαν ότι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να μετακινούνται στην κοινότητα τον επόμενο μήνα.

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