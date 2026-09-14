Προφυλακιστέος ο 51χρονος που βίαζε την εγγονή του: «Άκουγα ουρλιαχτά από το δωμάτιο», κατέθεσε αδελφός του κοριτσιού 

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 51χρονος που κατηγορείται για τον κατ’ επανάληψη βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι το παιδί κακοποιήθηκε σεξουαλικά, με τον χρόνο να τοποθετείται πριν από μερικές εβδομάδες. Παράλληλα, οι εργαστηριακοί έλεγχοι εντόπισαν στο παιδί μικρόβια που συνδέονται άμεσα με σεξουαλική επαφή.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε η κατάθεση του 9χρονου αδελφού του θύματος, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς πως όταν έλειπαν η μητέρα του, η γιαγιά του και ο θείος του, έβλεπε τον παππού του να κλειδώνει την αδελφή του στο δωμάτιο του.

Ο 9χρονος επισήμανε πως όσο η πόρτα ήταν κλειδωμένη άκουγε την αδελφή του να ουρλιάζει και ότι ο παππούς τον είχε απειλήσει να μην μιλήσει.

Εντωμεταξύ, η 28χρονη μητέρα των παιδιών αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος και πατέρας της, την κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ζούσαν στην Αλβανία το 2010-2015.

Η ίδια εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επεσήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν είχε εκτίσει δύο ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση.

Η 28χρονη και τα παιδιά της είχαν μετακομίσει πρόσφατα με τους γονείς της για να μειώσουν τα έξοδα. Τα όσα βίωνε το κορίτσι αποκαλύφθηκαν όταν τον περασμένο Αύγουστο επισκέφτηκαν γυναικολόγο λόγω ενοχλήσεων που παρουσίαζε.

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