WSJ: Η Ρωσία παράγει έξυπνα και φθηνά νέα όπλα πιο γρήγορα από την Ουκρανία ή τις ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Η Ρωσία έχει αναπτύξει μια νέα γενιά καινοτόμων όπλων, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Geran και τους πυραύλους Banderol, τα οποία διαθέτουν προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα για την αποφυγή αναχαιτίσεων.

Τα οπλικά αυτά συστήματα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κινεζικά εξαρτήματα διπλής χρήσης και επιτρέπουν στη Μόσχα να προχωρά ταχύτατα από τον πειραματισμό στη μαζική παραγωγή χαμηλού κόστους.

Η αυξημένη χρήση αυτών των όπλων δημιουργεί σημαντικές οικονομικές και στρατιωτικές προκλήσεις για την Ουκρανία και τις χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες καλούνται να αναχαιτίσουν φθηνές απειλές με ακριβό εξοπλισμό.

Οι δυτικές κυβερνήσεις αναζητούν πλέον πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και επενδύουν σε τεχνολογίες καταπολέμησης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να αντιμετωπίσουν τις νέες πραγματικότητες στο πεδίο των μαχών.

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Ακριβώς τη στιγμή που η Ουκρανία μάθαινε πώς να αποκρούει τις επιθέσεις της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η Μόσχα μετατόπισε το τέρμα με μια νέα γενιά καινοτόμων όπλων με τζετ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα νέα drones Geran και οι πύραυλοι κρουζ Banderol αποτελούν θανατηφόρες υπενθυμίσεις ότι η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει τους πόρους και τις αλυσίδες εφοδιασμού για να αντιμετωπίσει νέες απειλές, αυτή τη φορά γεμάτες με προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που της επιτρέπουν να βρίσκει στόχους με ακρίβεια και να αποφεύγει τις αναχαιτίσεις. Το κρίσιμο είναι ότι το άλμα προς τα εμπρός κατέστη δυνατό σε μεγάλο βαθμό από εξαρτήματα που προήλθαν από την Κίνα, κατά παράβαση των διεθνών κυρώσεων, όπως λένε η Ουκρανία και άλλοι, και βασίστηκαν εν μέρει στα συντρίμμια από τα λίγα που καταρρίφθηκαν μέχρι στιγμής.

Η Κίνα έχει δηλώσει ότι ρυθμίζει τις εξαγωγές τεχνολογιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πόλεμο.

Τα νέα και σχετικά φθηνά όπλα της Ρωσίας δείχνουν ότι ο στρατός της παραμένει προσαρμόσιμος και καινοτόμος, λένε αναλυτές και διπλωμάτες. Η Ρωσία ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία και τα δύο όπλα μέσα σε λίγα χρόνια τροποποιώντας προηγούμενα μοντέλα, δοκιμάζοντάς τα σε μάχη και ξεκινώντας γρήγορα τη μαζική παραγωγή, λένε οι αναλυτές.

Με αυτόν τον τρόπο, η Μόσχα κέρδισε τη μάχη απέναντι στους αντιπάλους της. Η Ουκρανία έχει δείξει ότι μπορεί να κινηθεί γρήγορα – ανέπτυξε ένα από τα πρώτα αποτελεσματικά drones τζετ – αλλά δεν διαθέτει πόρους παραγωγής και μεγάλη ικανότητα να σκεφτεί πέρα ​​από το εγγύς μέλλον.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου αγωνίζονται να αυξήσουν την παραγωγή ζωτικών όπλων, όπως τα αναχαιτιστικά συστήματα Patriot. Οι δυτικές κυβερνήσεις αγωνίζονται επίσης να επιταχύνουν τη μετατροπή των καινοτομιών σε μαζικής παραγωγής εξοπλισμό.

«Εδώ στη Δύση, έχουμε την τάση να υποτιμούμε τη Ρωσία, αλλά μπορούν να περάσουν πολύ γρήγορα από την ιδέα και τον πειραματισμό στην παραγωγή», δήλωσε η Kateryna Bondar, ανώτερη συνεργάτιδα στο Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης Wadhwani του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσινγκτον. «Αυτός ο κύκλος είναι κάτι που οι δυτικοί στρατοί θα πρέπει να μάθουν από τη Ρωσία».

BIG | 🇷🇺🇺🇦‼️‼️ New satellite imagery shows another major expansion underway at Russia’s Alabuga Special Economic Zone, the sprawling industrial complex that has become one of the country’s most important centers for the production of Geran/Shahed-type strike drones.



The latest… pic.twitter.com/8GThNZIBKy September 14, 2026

Η Ρωσία έχει κατευθύνει σε μεγάλο βαθμό τα όπλα της στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας κατά της ζωής των πολιτών και των υποδομών. Ορισμένα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έχουν επίσης εισέλθει στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, είτε κατά λάθος λόγω ηλεκτρονικού πολέμου είτε σκόπιμα σε μια προσπάθεια να διερευνήσουν τις άμυνες του ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση, λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές, το ΝΑΤΟ πρέπει να μάθει από – και να είναι έτοιμο – την ικανότητα της Ρωσίας να εξαπολύει μια σειρά από εναέρια όπλα σε διαφορετικά υψόμετρα, ταχύτητες και επίπεδα κόστους.

Οι εξελίξεις της Μόσχας επηρεάζουν άμεσα και τις ΗΠΑ, επειδή η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα μοιράζονται στρατιωτική τεχνογνωσία. Καινοτομίες από τον πόλεμο στην Ουκρανία εμφανίζονται στον πόλεμο της Αμερικής με το Ιράν και αντίστροφα.

Η Μόσχα κατάφερε να αναπτύξει τα νέα της όπλα παρά τις ολοένα και πιο καταστροφικές επιθέσεις της Ουκρανίας σε κρίσιμους κόμβους της ρωσικής οικονομίας.

Τα Banderol και Geran καλύπτουν και τα δύο την ανάγκη για φθηνά αλλά ικανά όπλα μονής κατεύθυνσης —ένα οικονομικό μέσο έδαφος που επιδιώκουν επίσης η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες. Τα νέα όπλα είναι ένα μείγμα αναβαθμισμένων όπλων χαμηλής τεχνολογίας και απλοποιημένων όπλων υψηλής τεχνολογίας. Το καθένα αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό μείγμα κόστους, εμβέλειας, ταχύτητας, εκρηκτικής ισχύος και ικανότητας προσέγγισης ενός στόχου χωρίς αναχαίτιση.

Το Banderol και το Geran-5 εκτιμάται ότι κοστίζουν περίπου 100.000 δολάρια το καθένα. Οι αμερικανικοί πύραυλοι κρουζ Tomahawk υψηλής τεχνολογίας και συγκρίσιμα ρωσικά μοντέλα κοστίζουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Τα drones Geran ξεκίνησαν ως εκδοχές των σχετικά αργών, ιρανικών drones Shahed με έλικα, τα οποία η Ουκρανία έχει γίνει επιδέξια στην αναχαίτιση μετά από μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της απειλής. Ρώσοι μηχανικοί, μέσω διαδοχικών επαναλήψεων, πρόσθεσαν ταχύτητα και επιβιωσιμότητα χάρη σε καλύτερα ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης και επικοινωνιών, ξεπερνώντας μεγάλο μέρος της άμυνας της Ουκρανίας.

Το τελευταίο μοντέλο, το Geran-5, μοιάζει περισσότερο με πύραυλο παρά με Shahed, το οποίο θυμίζει μικροσκοπικό αεροπλάνο. Το Geran-5 έχει επιβάλει μια επαναδιατύπωση του εγχειριδίου αντιμετώπισης drones, που δημιουργήθηκε για drones με έλικα, επειδή «είναι ουσιαστικά ένας πύραυλος κρουζ για φτωχούς», δήλωσε ο Mike Monnik , διευθύνων σύμβουλος της DroneSec, μιας εταιρείας πληροφοριών για απειλές από drones.

Οι αναλυτές της DroneSec συμφωνούν με τις ουκρανικές εκτιμήσεις ότι η Ρωσία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κινεζικά εξαρτήματα, όπως κινητήρες αεριωθούμενων, υπολογιστές πλοήγησης και ηλεκτρονικά επικοινωνιών.

«Η Ρωσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κινεζικά εξαρτήματα» για το πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της, δήλωσε ο Μόννικ.

Το μεγαλύτερο μέρος του κινεζικού εξοπλισμού είναι εμπορικά διαθέσιμο, τα λεγόμενα εξαρτήματα διπλής χρήσης που κατασκευάζονται για πολιτικές ή στρατιωτικές εφαρμογές, λένε οι αναλυτές. Οι Ρώσοι μηχανικοί είναι ειδικευμένοι στην αξιοποίηση έτοιμου εξοπλισμού προς το μέγιστο όφελος, όπως στη δημιουργία κεραιών που εμποδίζουν τα ηλεκτρονικά αντίμετρα και δικτύων επικοινωνίας που ξεπερνούν τις παρεμβολές.

Μόλις υιοθετηθούν τα σχέδια, οι ρωσικές εταιρείες προχωρούν γρήγορα σε μεγάλης κλίμακας παραγωγή, η οποία εκπληρώνει έναν άλλο στρατηγικό στόχο όλων των πλευρών σήμερα: τον όγκο. Από τον Ψυχρό Πόλεμο, οι ΗΠΑ και οι αντίπαλοί τους έχουν σε μεγάλο βαθμό επιδιώξει την κατασκευή ακριβών, εξελιγμένων οπλικών συστημάτων, τα οποία αποδείχθηκαν αποτελεσματικά σε περιορισμένες συγκρούσεις.

«Τώρα βλέπουμε ότι η μάζα είναι ένα τεράστιο μέρος της επιτυχίας», είπε ο Μπόνταρ.

Για την Ουκρανία, οι προελάσεις της Μόσχας είναι συγκεχυμένες, επειδή αντιμετωπίζει επίσης ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι μεταφέρουν τεράστια εκρηκτικά ωφέλιμα φορτία και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν. Η Ρωσία βομβαρδίζει επίσης τα ουκρανικά στρατεύματα με βόμβες ολίσθησης που εκτοξεύονται από πολεμικά αεροσκάφη, κάτι που η Ουκρανία δεν έχει σχεδόν κανέναν τρόπο να σταματήσει. Το σφυροκόπημα απειλεί την ικανότητα του Κιέβου να διατηρήσει τις πρώτες γραμμές του.

«Ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ουκρανία είναι οι βόμβες ολίσθησης», δήλωσε ο Τζάστιν Μπρονκ, ερευνητής στο Royal United Services Institute, ένα βρετανικό think tank.

Για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τα βελτιωμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ρωσίας δημιουργούν οικονομικό πονοκέφαλο. Οι αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο και το ΝΑΤΟ έχουν καταφύγει στη χρήση ακριβού εξοπλισμού, όπως Patriots και μαχητικά αεροσκάφη, για να αναχαιτίσουν φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Το Κίεβο και οι δυτικές κυβερνήσεις αναζητούν φθηνότερους τρόπους για να αποτρέψουν επιθέσεις χαμηλού κόστους.

⚡️🇷🇺🇺🇦 — Geran-4 Seeker drone units launched an attack on two cargo ships in the port of Odessa, — Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/V5WxLZbiUA — MaxOsint Intel (@maxosintintel) September 14, 2026

Οι δυτικές εταιρείες στρατιωτικής τεχνολογίας που αναπτύσσουν αναχαιτιστικά για drones με έλικα αγωνίζονται να δημιουργήσουν ταχύτερα μοντέλα. Τα αναχαιτιστικά Merops, που παράγονται από μια εταιρεία που υποστηρίζεται από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Eric Schmidt, και αναπτύσσονται από τις αμερικανικές δυνάμεις τόσο κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ όσο και στον Περσικό Κόλπο, επανασχεδιάζονται τώρα σε έκδοση με κινητήρα τζετ. Η Auterion, κορυφαίος προμηθευτής λογισμικού για τους Ουκρανούς κατασκευαστές drones, συνεργάζεται με εταίρους σε αναχαιτιστικά υψηλής ταχύτητας με έλικα και με κινητήρα τζετ, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Lorenz Meier.

Η προμήθεια φθηνών κινητήρων τζετ για αναχαιτιστικά αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τη Δύση. Οι κινεζικοί κινητήρες τζετ για τα γερμανικά αεροσκάφη κοστίζουν 45.000 δολάρια ή λιγότερο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της DroneSec, και οι αμυντικοί γενικά βάλλουν με πολλά αναχαιτιστικά σε κάθε εισερχόμενο όπλο.

Οι θολές γραμμές μεταξύ των κατηγοριών όπλων απαιτούν άμυνες που είναι πιο ολοκληρωμένες και προετοιμασμένες για ένα φάσμα απειλών που στοχεύουν στην υπερνίκηση των αεράμυνων, λένε στρατιωτικοί ειδικοί. Ο Μπρονκ είπε ότι το ΝΑΤΟ θα ήταν καλό να δημιουργήσει μια εξειδικευμένη πολυεθνική δύναμη αντιαεροπορικών drones που θα εκπαιδεύεται συνεχώς για την κατάρριψη κάθε είδους drones και πυραύλων. Είπε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει χρησιμοποιώντας σχετικά προσιτό εξοπλισμό, όπως αντιαεροπορικά κανόνια με καθοδήγηση ραντάρ και απλά αεριωθούμενα αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση πιλότων μάχης.

«Δεν είναι ένα εγγενώς δύσκολο πρόβλημα», είπε ο Μπρονκ. «Απλώς δεν είναι ένα για το οποίο είμαστε βελτιστοποιημένοι».

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ λένε ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Russian Geran-4 jet-drone strike on a petrol station in Kyiv. pic.twitter.com/pQVM8bW32O — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) September 14, 2026

«Πρέπει να εφαρμόσουμε και να προσαρμόσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και δυνατότητες στις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουμε σήμερα», δήλωσε ο Συνταγματάρχης του Στρατού Μάρτιν Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή του ΝΑΤΟ, Στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας Άλεξους Γκρίνκιουιτς. Είπε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής τους δεσμεύτηκαν να επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ετών σε δυνατότητες καταπολέμησης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η πρόβλεψη μελλοντικών κυμάτων ανάπτυξης θα είναι κρίσιμη, δήλωσε η Μποντάρ. Σημείωσε ότι η Ουκρανία είχε ενδείξεις εδώ και αρκετά χρόνια ότι η Ρωσία εργαζόταν πάνω σε αεροσκάφη με τζετ και φθηνούς πυραύλους κρουζ, ωστόσο το Κίεβο δεν ήταν προετοιμασμένο για τη χρήση τους σε μεγάλη κλίμακα.

«Ήταν προφανές πριν από αρκετό καιρό ότι θα καταλήγαμε εδώ», είπε ο Μπόνταρ. «Είμαι έκπληκτος που όλοι εκπλήσσονται».

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