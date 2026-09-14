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14.09.2026 18:49

Τραμπ: «Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους»

14.09.2026 18:49
Trump

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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα, 14/9, ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου.

«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από το πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν.

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