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14.09.2026 17:45

Βρήκε τη λύση για την ΑΙ ο Τραμπ: Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι… ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος των ΗΠΑ

14.09.2026 17:45
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη θέσει δικλείδες ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, επιχειρώντας προφανώς έτσι να υποβαθμίσει τις ανησυχίες που εξέφρασαν στελέχη του κλάδου το Σαββατοκύριακο σχετικά με την εσφαλμένη χρήση της ΤΝ.

«Ο μόνος έλεγχος ή “δικλείδες ασφαλείας” που χρειάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό δείκτη νοημοσύνης!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον διαθέτουν και με το παραπάνω!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα επωφελούνταν από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της ΤΝ.

«Διαθέτουμε ήδη τεράστια ΠΟΙΝΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία επί αυτών των εταιρειών! Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Κέντρων Δεδομένων, και η μόνη που χαίρεται γι’ αυτό είναι η Κίνα», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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