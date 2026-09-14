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14.09.2026 17:48

Τσουκαλάς: Η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία – Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, αν επανεκλεγεί

14.09.2026 17:48
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Για αποκάλυψη της «αντικοινωνικής ατζέντας» της ΝΔ κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη σχετικά με το ζήτημα των επιδομάτων.

«Ο κ. Βορίδης πήρε τη σκυτάλη από τον κ. Μαρινάκη επιβεβαιώνοντας πως η πρόταση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για μείωση της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, συζητείται ευρέως στους κύκλους της κυβέρνησης», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «ο Βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέα Δημοκρατίας υποστήριξε ότι χρειάζεται συνολικός ‘εξορθολογισμός των επιδομάτων’, θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και συνδέοντάς το με τα κίνητρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας». Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βορίδης, ερωτώμενος για την άποψη του κ. Μαρινάκη, συγκεκριμένα ανέφερε: «Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω».

Κατόπιν των παραπάνω ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί». «Στέλνει σαφές μήνυμα στους εργαζόμενους να μην διεκδικούν δικαιώματα και να ανέχονται τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, γιατί διαφορετικά αν απολυθούν ή παραιτηθούν, θα λάβουν επίδομα μόνο για 2 μήνες», δηλώνει και σημειώνει καταληκτικά: «Η αντικοινωνική κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, αποκαλύφθηκε».

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