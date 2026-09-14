Φορτισμένη η ατμόσφαιρα στη δίκη για τα Τέμπη: Ανοίγει το κινητό του σταθμάρχη τρία χρόνια μετά την τραγωδία 

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Φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην 29η συνεδρίαση της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη. Στη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσαν επιβάτες και συγγενείς θυμάτων, αναδεικνύοντας όλα τα κενά που καταστούσαν τον σιδηρόδρομο επικίνδυνο.

Η επιβάτιδα Αγγελική Γεωργάκη, σύμφωνα με το onlarissa, θυμήθηκε τη μεγάλη καθυστέρηση στο Παλαιοφάρσαλο, τη μικρότερη καθυστέρηση στη Λάρισα και την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας προς τη Θεσσαλονίκη. «Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος, σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα στο γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά. Κατάλαβα ότι εκτροχιάστηκε», κατέθεσε. Σηκώθηκε και κινήθηκε προς τον διάδρομο. Εκεί άκουσε μια κοπέλα να φωνάζει «”φωτιά, φωτιά“». Κοίταξε έξω από το βαγόνι και αντίκρισε τις φλόγες να κινούνται προς τα μπροστινά βαγόνια.

Μέσα επικρατούσε πανικός. Κανείς, όπως είπε, δεν υπήρχε για να καθοδηγήσει τους επιβάτες. Ένας νεαρός έσπασε παράθυρο, άλλοι προσπαθούσαν να ανοίξουν την πόρτα, ενώ η ατμόσφαιρα γινόταν ολοένα πιο αποπνικτική. Όταν κατάφεραν να βγουν, απομακρύνθηκαν προς τη σύραγγα. «Έβλεπες την αμαξοστοιχία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί. Έκανε έναν περίεργο ήχο», είπε.

Ο αχθοφόρος που έγινε σταθμάρχης

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε και η Αγορή Τζοβάρα, αδελφή του Γιάννη Τζοβάρα, ελεγκτή της μοιραίας αμαξοστοιχίας. «Ήταν ο αδελφός μου ο μονάκριβος. Δεν περίμενα ότι θα έρθω ως μάρτυρας στο δικαστήριο της δολοφονίας του αδελφού μου», είπε. Περιέγραψε έναν άνθρωπο που αγαπούσε τη ζωή και τη δουλειά του, εργαζόταν πολλές ώρες και, όπως κατέθεσε, αντιμετώπιζε μαζί με τους συναδέλφους του εξαντλητικές συνθήκες χωρίς επαρκείς αναπαύσεις. Ο ίδιος εξέδιδε ένα δισέλιδο με τίτλο «Αλάτι και πιπέρι», όπου σχολίαζε ακόμη και με χιούμορ προβλήματα της καθημερινότητας στον σιδηρόδρομο.

Η αδελφή του μετέφερε στο δικαστήριο μία φράση που, όπως είπε, της είχε εκμυστηρευτεί όταν καταργήθηκε η θέση του προϊσταμένου αμαξοστοιχίας. «Θα μας σκοτώσουν οι μαλάκες, θα μας σκοτώσουν».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που μίλησε για τις αλλαγές στο προσωπικό και τη μετάταξη του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. «Είχαμε αχθοφόρο που έγινε σταθμάρχης για να παίρνει μεγαλύτερο μισθό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της τής είχε πει «ευτυχώς δεν είναι στον σταθμό της Λάρισας». Η μάρτυρας δάκρυσε όταν η κατάθεσή της έφθασε στη νύχτα της τραγωδίας και στην παρουσία του συγκεκριμένου σταθμάρχη στη Λάρισα.

Καρικατούρα σιδηρόδρομου ο ελληνικός σιδηρόδρμος

Με πολυετή προσωπική εμπειρία στον σιδηρόδρομο μίλησε ο Ευθύμιος Οίκου, πατέρας του Δημήτρη Οίκου, μηχανοδηγού που εκείνο το βράδυ ταξίδευε ως επιβάτης. Πατέρας και γιος είχαν μιλήσει περίπου μία ώρα πριν από την επιβίβασή του. «Αγαπούσε τη δουλειά του. Και εγώ 35 χρόνια μηχανοδηγός ήμουν. Ήξερε από εμένα πολλά», είπε. Η περιγραφή του για την κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν σκληρή. «Ο σιδηρόδρομος είναι μια καρικατούρα σιδηροδρόμου, ένα κακέκτυπο. Το έζησα 35 χρόνια, έζησα την απαξίωση του σιδηροδρόμου. Απαξιώθηκε σκόπιμα. Αυτή η εγκατάλειψη ξεκίνησε από το 2010». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας και στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο επικοινωνίας και κυκλοφορίας των τρένων. «Σύστημα επικοινωνίας σταθερό στην αμαξοστοιχία δεν υπάρχει. Δεν μπορεί με το κινητό να κάνεις κυκλοφορία. Η κυκλοφορία γίνεται με τεχνολογία του 1800, γίνεται με χαρτάκια». Για την κεντρική σιδηροδρομική γραμμή όπου εργαζόταν ο γιος του είπε πως η ύπαρξη διπλής γραμμής από μόνη της δεν αρκούσε χωρίς λειτουργικά συστήματα ασφαλείας. «Τηλεδιοίκηση ανύπαρκτη. Ένα κομμάτι είχε η Λάρισα, το οποίο κάηκε». Η οικογένεια, όπως κατέθεσε, πληροφορήθηκε μετά από πέντε ή έξι ημέρες ότι ο Δημήτρης ήταν νεκρός. «Βρήκαμε ένα κράτος-τοίχος απέναντί μας», είπε.

Ο κανονισμός καταστρατηγείται καθημερινά

Κατηγόρησε ακόμη την Πολιτεία ότι επιχείρησε να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από τις αιτίες της σύγκρουσης και αναφέρθηκε στις συζητήσεις γύρω από την πυρόσφαιρα. «Το κύριο πρόβλημα ήταν ποιος φταίει για τη σύγκρουση των δύο τρένων», τόνισε. Άσκησε κριτική και σε όσα είχε δηλώσει ο Παναγιώτης Τερεζάκης για τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. «Βγήκε ο Τερεζάκης και είπε πως ο κανονισμός είναι Ευαγγέλιο. Αυτό το Ευαγγέλιο καταστρατηγείται κάθε μέρα». Ο Ευθύμιος Οίκου επέκρινε επίσης τη στάση του υπουργού Δικαιοσύνης, αναφερόμενος σε δήλωση που ο ίδιος εξέλαβε ως προσβλητική για τους συγγενείς, ενώ καταφέρθηκε και κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.

Τα ασθενοφόρα μετέφεραν σάκους με νεκρούς

Η αδελφή του Δημήτρη Οίκου, Σμαρώ, ανέβηκε στο βήμα κρατώντας φωτογραφία του. Μίλησε για τις συζητήσεις που είχε μαζί του για τη δουλειά και για τα προβλήματα του σιδηροδρόμου, ακόμη και το ίδιο βράδυ. Ο Δημήτρης επρόκειτο να πάει στη Φλώρινα και θα μετέβαινε με τρένο στο Λιανοκλάδι για δοκιμή. «Τον ρωτούσαμε αν φοβάται», είπε η αδελφή του. Εκείνο που φοβόταν περισσότερο, όπως κατέθεσε, ήταν ένας εκτροχιασμός.Στη συνέχεια κατέθεσε η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα του Βάιου Βλάχου. Ο γιος της ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη μαζί με τη σύντροφό του και το σκυλάκι τους. Βρισκόταν στο δεύτερο βαγόνι, στο πρώτο κουπέ. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα δέχθηκε τηλεφώνημα από τη μητέρα της κοπέλας του Βάιου. Κάτι είχε συμβεί στο τρένο. Η οικογένεια έφτασε στο νοσοκομείο και περίμενε. «Είδαμε μια ανύπαρκτη πολιτεία», είπε, ξεχωρίζοντας όμως τη βοήθεια των εθελοντών. Περιέγραψε εικόνες που δύσκολα χωρούν σε κατάθεση. «Όλα τα ασθενοφόρα που έρχονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχαν σάκους με σορούς ανθρώπων. Έτρεχα μήπως στους σάκους που έβλεπα μπροστά μου αναγνωρίσω το σώμα του Βάιου μου». Η οικογένεια έδωσε DNA και περίμενε.

Όπως κατέθεσε, πληροφορήθηκε στη συνέχεια ότι σοροί είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά-ψυγεία έξω από το νοσοκομείο. «Είπα πως είναι απαράδεκτο ο Βάιος μου να είναι μέσα σε φορτηγό ψυγείο».Η επιβεβαίωση ήρθε ενώ επέστρεφαν στην Καρδίτσα. «Μου ανακοίνωσαν πως ο γιος σας ταυτοποιήθηκε και είναι νεκρός». Μίλησε και για τη συνάντηση που είχε τις πρώτες ώρες με τον τότε υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. «Δεν έβγαζε μιλιά. Δεν έκανε τίποτα. Καθόταν απλά και κοιτούσε τα φοβισμένα μάτια», είπε η ίδια.

Η Μαρία Θεοδωρή αναφέρθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν στον τόπο της σύγκρουσης, μεταφέροντας όσα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε ακούσει εκείνες τις ημέρες. «Ήθελε όλα να είναι λαμπίκο, ζήτησε ένας ψηλός για τον τόπο του δυστυχήματος», είπε, ζητώντας απαντήσεις για όσα συνέβησαν στον χώρο αλλά και για το κατηγορητήριο. «Σε εμένα οφείλουν απάντηση. Ο Βάιος βρήκε φρικτό θάνατο. Ήθελε να κάνει οικογένεια». Η φωνή της γύρισε στην 9η Μαρτίου του 2023. «Περπάτησα πίσω από το φέρετρο του παιδιού μου. Έδωσα μια υπόσχεση, ό,τι αφορά τα Τέμπη θα το ψάξω. Σας ζητώ να αποδώσετε δικαιοσύνη».

Το μπάζωμα έγινε για να κρυφτεί η γύμνια της χώρας

Ο Δημήτρης Πλακιάς περιέγραψε τις ώρες της αναζήτησης των παιδιών μετά τη σύγκρουση. «Παγώσαμε όταν ακούσαμε στο νοσοκομείο ότι έχει πολλούς νεκρούς. Καταλάβαμε εκεί ότι είχαμε λίγες πιθανότητες να δούμε ζωντανά τα παιδιά μας». «Το τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Πόλεμος, όπου πηγαίναμε πόλεμος. Οργάνωση μηδέν. Στο νοσοκομείο, ας ήταν καλά οι γιατροί και οι νοσοκόμοι». Τρία κινητά τηλέφωνα παρέμεναν νεκρά. Η κατάθεσή του στράφηκε και στις εργασίες που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος. «52 ώρες μετά ο τόπος του δυστυχήματος ήταν ένα εργοτάξιο. Ήταν δυνατόν;»

Ο Δημήτρης Πλακιάς υποστήριξε ότι οι γερανοί δεν βρέθηκαν εκεί για τους επιζώντες και συνέδεσε τις εργασίες με την προσπάθεια γρήγορης αποκατάστασης της γραμμής. «Οι γερανοί πήγαν εκεί για να κρύψουν τη γύμνια της χώρας. Πηγαίναμε για εκλογές και δεν έπρεπε να φαίνεται εκεί τίποτα. Μετά έφερε κι ο Αγοραστός ένα εκκλησάκι για να κάνουμε τον σταυρό μας», είπε.

Για τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό ζήτησε να διερευνηθούν οι ευθύνες όσων, κατά την άποψή του, συνδέονται με τη μεταφορά χωμάτων από το σημείο. Αναφέρθηκε ακόμη στα ευρήματα στο Κουλούρι. «Κάναμε δύο κηδείες, όχι μία. Όταν πήγαν οι πραγματογνώμονες στο Κουλούρι, ο δικηγόρος μας μάς ενημέρωσε πως βρέθηκαν οστά και από τα τρία παιδιά μας». Στάθηκε ιδιαίτερα στα 12,5 λεπτά κατά τα οποία τα δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. «Με ενοχλεί το ανθρώπινο λάθος. 12,5 λεπτά είναι μια ζωή ολόκληρη. Δύο τρένα πήγαιναν στην ίδια γραμμή. 12,5 λεπτά δεν είναι ανθρώπινο. Αυτό δείχνει ότι δεν δούλευε τίποτα».

Η Μάρθα Καραλή, μητέρα της Αναστασίας Πλακιά, περιέγραψε το αδιέξοδο εκείνων των πρώτων ωρών. «Δεν ήξερα τι να κάνω, να ψάξω το κορίτσι ή να πάω να συμπαρασταθώ στα άλλα δύο παιδιά». «Τα παιδιά μας τα σκότωσαν πολλές φορές», είπε, χαρακτηρίζοντας έγκλημα την είσοδο των δύο τρένων στην ίδια γραμμή. Απευθυνόμενη στο δικαστήριο ζήτησε να επιβληθούν οι βαρύτερες ποινές σε όσους κριθούν υπεύθυνοι.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Χρύσας και της Θώμης, ξεκίνησε την κατάθεσή του από τις πρώτες πληροφορίες που έφταναν εκείνη τη νύχτα. Αρχικά άκουσαν για εκτροχιασμό. Λίγο αργότερα άρχισε να γίνεται γνωστό ότι είχε σημειωθεί σύγκρουση. Στη 1.15 έφτασε στον Ευαγγελισμό. «Ασθενοφόρα, πανικός. Αντίκρισα σκηνές πολέμου». Ο θάνατος των κοριτσιών επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα. «Μετά την κηδεία ήταν μια άλλη ζωή», είπε.

Ο Νίκος Πλακιάς μίλησε εκτενώς και για όσα ακολούθησαν στη δημόσια συζήτηση γύρω από την τραγωδία. Αναφέρθηκε σε πόρισμα από την Ουαλία, το οποίο, όπως είπε, ήταν αντίθετο με τις θεωρίες περί παράνομου φορτίου και το οποίο ο ίδιος παρέδωσε στη Δικαιοσύνη. Μίλησε επίσης για βίντεο από τη Λεπτοκαρυά που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έδειχνε δεξαμενές ή παράνομο φορτίο. «Το χρωμάτισαν το τρένο. Το βάψαν το τρένο, πολιτικοί και άλλοι», είπε.

Ξεκαθάρισε ότι η κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε αφορούσε τα παιδιά που χάθηκαν και όχι τους ίδιους τους συγγενείς ή πολιτικές επιδιώξεις. «Ακούγαμε για χαμένο βαγόνι μέχρι και για εξωγήινους». Η στιγμή που απευθύνθηκε προς την έδρα ήταν από τις πλέον φορτισμένες της ημέρας. «Το σωστό είναι να βρίσκονταν τα παιδιά εδώ να σας περιγράψουν τι βίωσαν. Να σας πουν την αλήθεια. Όχι εγώ». Λίγο αργότερα είπε «αν κάποιος από όλους εδώ τους κατηγορούμενους είχε κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν θα ήμουν εδώ. Εσείς όταν φύγετε από εδώ θα πάτε και θα δείτε τα παιδιά σας. Εμείς θα γυρίζουμε πάλι σπίτι και τα δωμάτια θα είναι άδεια. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ».

Ντροπή που δεν πήγε κανείς φυλακή

Στάθηκε ακόμη στο γεγονός ότι, τριάμισι χρόνια μετά, κανένας από τους κατηγορούμενους δεν βρίσκεται στη φυλακή. «Είναι ντροπή για ένα κράτος που θέλει να λέγεται κράτος δικαίου να μην είναι κανείς στη φυλακή», είπε. Για τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο Κουλούρι ανέφερε «βρήκαμε τα παιδιά μας 12 χιλιόμετρα μακριά. Δεν είναι αρκετό αυτό;»

Η Σοφία Ζαροπούλου, μητέρα της Χρύσας και της Θώμης, θυμήθηκε τα τελευταία λόγια προς τις κόρες της πριν φύγουν. «Πάτε με το τρένο που είναι σίγουρο στη Θεσσαλονίκη και πάρτε με τηλέφωνο όταν φτάσετε». Στο δικαστήριο είπε πως είναι η μητέρα που αναγνώρισε τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν. «Είμαστε η οικογένεια που άκουσε τα περισσότερα από αυτό το τρένο. Είμαστε η οικογένεια που έψαξε. Χρωματίστηκε η οικογένεια επειδή σήκωσε ανάστημα». Ζήτησε από τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει μέχρι τέλους όποια ευθύνη προκύψει. «Οφείλω να εμπιστευτώ τη Δικαιοσύνη. Να σας εμπιστευτώ. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκκαλο. Κι αν φανεί ότι είναι και άλλοι υπεύθυνοι, να καταδικαστούν. Ακόμη οι τάφοι μου είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαιοσύνη».

Στη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσε ακόμη η Σόνια Αρνή, αρραβωνιαστικιά του μηχανοδηγού Νίκου Ναλμπάντη. Οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί το 2021 και είχαν μιλήσει τελευταία φορά περίπου στις 7 το απόγευμα, πριν από την αναχώρηση. Όπως κατέθεσε, ο Νίκος τής μιλούσε για δυσλειτουργίες στον σιδηρόδρομο, για την έλλειψη φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης και γενικότερα για την ανεπάρκεια των συστημάτων. «Μου είναι δύσκολο που είμαι εδώ και για όλα αυτά που ζω τριάμισι χρόνια. Θέλαμε να κάνουμε οικογένεια και παιδιά. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ανοίγει το κινητό του σταθμάρχη

Προς το τέλος της σημερινής διαδικασίας ήρθε και μία εξέλιξη με ιδιαίτερο δικαστικό ενδιαφέρον. Η εισαγγελέας πρότεινε την άρση του απορρήτου προκειμένου να ελεγχθεί η κινητή συσκευή του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, με έρευνα στις κλήσεις και στα μηνύματα και διερεύνηση για τυχόν διαγραμμένο υλικό. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο του κινητού, της κάρτας SIM και της κάρτας μνήμης είχε τεθεί στη δικαστική διαδικασία κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η 29η συνεδρίαση έκλεισε έτσι μία ημέρα κατά την οποία η αίθουσα άκουσε ξανά τις τελευταίες στιγμές μέσα στο Intercity, τις προειδοποιήσεις εργαζομένων για τον σιδηρόδρομο, τις ώρες στα νοσοκομεία, τις αναζητήσεις των οικογενειών και όσα εξακολουθούν να ζητούν απάντηση τριάμισι χρόνια μετά.

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