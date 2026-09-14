Πέτσας για επίδομα ανεργίας: «Άστοχη η δήλωση Μαρινάκη, δημιουργεί ανεπίτρεπτη σύγχυση»

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Για «άστοχη» δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, έκανε λόγο ο Στέλιος Πέτσας, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Ήταν άστοχη η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και την κυβερνητική πολιτική», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Επισήμανε ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου, ενώ υποστήριξε ότι χρειάζεται ένας ευρύτερος διάλογος για εκσυγχρονισμό του πλαισίου των κοινωνικών παροχών.

«Ήταν άστοχη η δήλωσή του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική θέση, όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και την κυβερνητική πολιτική. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος, ο δεύτερος λόγος είναι ότι διαφωνώ επί της ουσίας, δεν πρόκειται για μια συζήτηση γενικά για τα επιδόματα. Αν μιλάγαμε για κάτι τέτοιο και κατά πόσο αυτά είναι αντικίνητρο για εργασία, σε μια χώρα που έχει μειωθεί πολύ η ανεργία, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μίλησε μόνο για το επίδομα ανεργίας, το επίδομα ανεργίας όμως είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου για την περίπτωση που βρεθεί άνεργος να έχει ένα δίχτυ ασφαλείας να τον στηρίξει για κάποιους μήνες.

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