«Η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές»: Η προκλητική απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

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Για «αβάσιμους» ισχυρισμούς κάνει λόγο το τουρκικό ΥΠΕΞ απαντώντας στην ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας .

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στη Μικρά Ασία, και καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και κοινή λογική».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τονίζει ότι «με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και προκάλεσε καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία, ενώ αναγνώρισε —σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης— τα εν λόγω εγκλήματα καθώς και την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων».

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Η Ελλάδα τιμά σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922».

Το ΥΠΕΞ καταλήγει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης «αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές» και υπογραμμίζει ότι «η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται».

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