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14.09.2026 19:07

Κυψέλη: Στον εισαγγελέα το πόρισμα για τις ζημιές στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό – Τι ζητά ο Δούκας

14.09.2026 19:07
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Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί πολυκατοικίες στην πλατεία Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τα έργα του μετρό.

Το πόρισμα παρέδωσε στον κ. Δούκα αντιπροσωπεία κατοίκων της περιοχής κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν μαζί του, με τον δήμαρχο Αθηναίων να αποφασίζει στη συνέχεια την αποστολή του στις εισαγγελικές αρχές.

«Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και, ακόμα περισσότερο, μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του προέδρου της Ελληνικό Μετρό.

Τις επόμενες ημέρες θα διαβιβάσω, ως οφείλω, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων στον εισαγγελέα και τα ζητούμενα αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι τα εξής:

Νούμερο 1. Άμεσα να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια.

Νούμερο 2. Δίκαιη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων.

Νούμερο 3. Ασφαλής επανέναρξη του μετροπόντικα.

Όσον αφορά το τρίτο, επίσης πολύ σημαντικό είναι το εξής και είναι και ζητούμενο, να έχουμε αυτή τη φορά πρόσβαση, όπως το έχουμε ζητήσει έτσι και αλλιώς για τα κτίρια, στο πλήρες πόρισμα που έχει διαμορφωθεί για το πώς, με ποιον τρόπο θα ξεκινήσει ο μετροπόντικας και τι πήγε λάθος μέχρι τώρα», σημείωσε ο κ. Δούκας.

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