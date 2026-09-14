Το σχόλιο της Χαριλάου για τη συγγνώμη Γεωργιάδη στην οικογένεια Μαζωνάκη 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δηκτικά σχολίασε το ΠΑΣΟΚ δια του γραμματέα επικοινωνίας του Δημήτρη Κατσικάρη, τη συγγνώμη του υπουργού Υγείας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ανάρτησή του ο κ. Κατσικάρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο!»

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ζήτησε «συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο»

«Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Να σημειωθεί ότι το ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης λειτουργούσε κάτω… από τη μύτη του υπουργείου και του ΙΣΑ και ελέγχεται για πλήθος παραβάσεων, ενώ σε βάρος των γιατρών που το λειτουργούσαν ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης:

Σπόντες Αυγερινού για… Καρυστιανού με αφορμή τις «γκαλερί» από εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ακόμη τρέχω»

Ο Βορίδης στηρίζει Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας και προτείνει εξορθολογισμό των επιδομάτων

Στην κηδεία Μαζωνάκη ο Γεωργιάδης: Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει









