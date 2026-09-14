search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 20:12
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 19:15

Το σχόλιο της Χαριλάου για τη συγγνώμη Γεωργιάδη στην οικογένεια Μαζωνάκη 

14.09.2026 19:15
georgiadis tsoukalas – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δηκτικά σχολίασε το ΠΑΣΟΚ δια του γραμματέα επικοινωνίας του Δημήτρη Κατσικάρη, τη συγγνώμη του υπουργού Υγείας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ανάρτησή του ο κ. Κατσικάρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο!»

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ζήτησε «συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο»

«Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Να σημειωθεί ότι το ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης λειτουργούσε κάτω… από τη μύτη του υπουργείου και του ΙΣΑ και ελέγχεται για πλήθος παραβάσεων, ενώ σε βάρος των γιατρών που το λειτουργούσαν ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης:

Σπόντες Αυγερινού για… Καρυστιανού με αφορμή τις «γκαλερί» από εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ακόμη τρέχω»

Ο Βορίδης στηρίζει Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας και προτείνει εξορθολογισμό των επιδομάτων

Στην κηδεία Μαζωνάκη ο Γεωργιάδης: Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Κυψέλη

trump 14- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένει ο Τραμπ, με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές

TROLLEY_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας – Κόπηκε καλώδιο τρόλεϊ

javier-bardem_1409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Rome Film Festival 2026: Τιμητικό βραβείο στον Javier Bardem από τα χέρια του Paolo Sorrentino (video)

panathinaikos
MEDIA

Ο «Τροχος της τύχης» και… το ματς του Τριφυλλιού πρώτα σε τηλεθέαση το Σαββατοκύριακο (12,13/9)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 20:12
Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Κυψέλη

trump 14- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένει ο Τραμπ, με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές

TROLLEY_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας – Κόπηκε καλώδιο τρόλεϊ

1 / 3