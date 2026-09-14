Βόλος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη ο 41χρονος που κατηγορείται για βιασμό 9χρονης – Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

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Ελεύθερος μέχρι να δικαστεί, αλλά με περιοριστικό όρο που του απαγορεύει να προσεγγίζει την ανήλικη, αφέθηκε τη Δευτέρα, 14/9, ο 41χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 9χρονης στη Μαγνησία. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή του Βόλου για την υπόθεση, η οποία αφορά περιστατικό που, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου μέσα στο σπίτι του.

Σε βάρος του 41χρονου οι Αρχές του Βόλου έχουν ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό. Μετά την απολογία του, εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος, υπό τον όρο να μην πλησιάζει την ανήλικη. Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η υπεράσπιση επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την απουσία ευρημάτων από την ιατροδικαστική εξέταση που να πιστοποιούν βιασμό.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» την περασμένη Πέμπτη, όταν το 9χρονο κορίτσι μίλησε στους γονείς του. Η αποκάλυψη προκάλεσε σοκ στην οικογένεια, με τον πατέρα της ανήλικης να τη μεταφέρει αρχικά σε Κέντρο Υγείας περιφερειακού δήμου για ιατρική εξέταση και στη συνέχεια στο Αχιλλοπούλειο. Από το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ενημερώθηκαν για την καταγγελία τόσο η εισαγγελία, όσο και η αστυνομία.

Η καταγγελία αφορά πράξεις φρίκης σε βάρος της 9χρονης, οι οποίες, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, έγιναν στο μπάνιο του σπιτιού του 41χρονου.

Τι λέει η υπεράσπιση

Ο Βασίλης Χρονόπουλος, ο οποίος μαζί με τη Μαριζάννα Κίκηρη έχει αναλάβει την υπεράσπιση του 41χρονου, στάθηκε στην απουσία στοιχείων που, κατά τον ίδιο, θα δικαιολογούσαν την προσωρινή κράτηση. Όπως είπε, «δεν αποδείχτηκε κάποιο ουσιαστικό εύρημα που να δικαιολογεί προσωρινή κράτηση και γι’ αυτό τον λόγο του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης».

Ο ίδιος ανέφερε πως ο εντολέας του αρνείται από την πρώτη στιγμή την κατηγορία και δηλώνει αθώος, ενώ υποστήριξε ότι η υπεράσπιση έχει ήδη καταθέσει στοιχεία στις ανακριτικές Αρχές.

«Έχουν να γίνουν ενέργειες που θα αποδείξουν τι πραγματικά έχει συμβεί και έχουν εισφερθεί ήδη και αρκετά στοιχεία ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Νομίζω ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή και αυτή που θα σχηματισθεί μεταγενέστερα θα είναι ξεκάθαρα το ψεύδος», είπε.

Η Μαριζάννα Κίκηρη αναφέρθηκε, από την πλευρά της, στην κατάσταση του κατηγορούμενου, σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και έχει υποστεί bullying: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κατηγορούμενος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και έχει και θέματα υγείας και έχει υποστεί bullying και γι’ αυτό βρίσκεται και κατηγορούμενος και είναι πολύ κακό να συμβαίνει αυτό στις μέρες μας».

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