Βόλος: Καταγγελία φρίκης για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης – Μία σύλληψη

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Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης ερευνά η Αστυνομία στον Βόλο.

Η φρίκη αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν μια 9χρονη εξομολογήθηκε στην οικογένειά της όσα είχε βιώσει, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Οπως αναφέρει ο taxydromos, ο πατέρας της μετέφερε αρχικά το παιδί σε περιφερειακό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», όπου οι γιατροί ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν η Εισαγγελία Βόλου και η Αστυνομία, προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση της καταγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ατόμου που φέρεται να υποδείχθηκε ως ύποπτο για την υπόθεση, ενώ συνεχίζουν την έρευνα.

Οι λεπτομέρειες της καταγγελίας παραμένουν υπό διερεύνηση, με την Αστυνομία να εξετάζει κάθε πτυχή της υπόθεσης και να λαμβάνει καταθέσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η 9χρονη παρέμεινε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου παρακολουθήθηκε από ειδικούς, μεταξύ άλλων και από ψυχολόγο, με στόχο την ψυχολογική της υποστήριξη μετά την τραυματική εμπειρία που φέρεται να αντιμετώπισε.

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