search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 10:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2026 09:55

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι καταθέσεις των ειδικών που «καίνε» τους δύο γιατρούς

11.09.2026 09:55
iatroi kolonaki
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η αστυνομία ζήτησε τη γνώμη ειδικών για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τον θάνατό του.
  • Δύο γιατροί συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σχετικά με τη διενέργεια της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
  • Ειδικοί επιστήμονες υπογράμμισαν ότι η πλασμαφαίρεση ενέχει κινδύνους αιμοδυναμικής αστάθειας και πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά σε νοσοκομεία με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Η νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού για τη διαδικασία αυτή σε χώρους που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε ειδικούς προσέφυγε η αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς οι αρχές θέλησαν να πληροφορηθούν περισσότερα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία φαίνεται ότι υποβλήθηκε ο τραγουδιστής πριν υποστεί ανακοπή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί επικοινώνησαν με καθηγήτρια Πνευματολογίας του ΕΚΠΑ και με γιατρό του «Ευαγγελισμού» και, κατά τα φαινόμενα, τα όσα είπαν «καίνε» τους δύο γιατρούς, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, για τη διαδικασία στην οποία υπέβαλαν τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ σημείωσε ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για αιματολογικά και νευρολογικά περιστατικά, προσθέτοντας πως τέτοιες θεραπείες ενδείκνυται να πραγματοποιούνται μόνο και αυστηρά εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος διότι θεωρούνται υψηλού ρίσκου και ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καταστάσεις που απαιτούν άμεση και αντιμετώπιση από αρμόδιους ιατρούς.

«Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται και ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός ο οποίος δεν προβλέπεται και απαγορεύεται κατά νόμο να βρίσκεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να γίνεται πλασμαφαίρεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εκτός νοσοκομείου», τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι η διαδικασία απαιτεί γιατρούς με εμπειρία στην αντιμετώπιση νοσημάτων και ότι θα μπορούσε να γίνει σε ιδιωτικές κλινικές οι οποίες όμως τηρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος.

Από την πλευρά της, η γιατρός του Ευαγγελισμού φέρεται να έκανε λόγο για μια διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομείο και απευθύνεται σε συγκεκριμένους ασθενείς. Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται, η γιατρός σημείωσε πως πρόκειται για μια απλή διαδικασία την οποία μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε έχει σπουδάσει Ιατρική.

«Δεν είναι κάποια εξειδικευμένη διαδικασία. Απλά ο ιατρός θα πρέπει να έχει περάσει μια εκπαίδευση για να μάθει πως λειτουργούν τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί για την πλασμαφαίρεση. Εκτός από τον ιατρό, τη διαδικασία αυτή μπορεί να την κάνει και ένας νοσηλευτής, ακόμα και ένας τεχνολόγος, με απαραίτητη βέβαια την επίβλεψη από ιατρό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vance_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψύχραιμος» ο Τζέι Ντι Βανς: «Κόμμα του μίσους οι Δημοκρατικοί, απεχθάνονται την Αμερική»

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

onasi athina jan tops
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

tsipras_DETH26_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Τσίπρας… έκανε ντου στον Σχοινά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 10:26
vance_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψύχραιμος» ο Τζέι Ντι Βανς: «Κόμμα του μίσους οι Δημοκρατικοί, απεχθάνονται την Αμερική»

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

onasi athina jan tops
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

1 / 3