Θάνατος Μαζωνάκη: Οι καταθέσεις των ειδικών που «καίνε» τους δύο γιατρούς

Takeaways by to pontiki AI Η αστυνομία ζήτησε τη γνώμη ειδικών για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τον θάνατό του.

Δύο γιατροί συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σχετικά με τη διενέργεια της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Ειδικοί επιστήμονες υπογράμμισαν ότι η πλασμαφαίρεση ενέχει κινδύνους αιμοδυναμικής αστάθειας και πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά σε νοσοκομεία με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Η νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού για τη διαδικασία αυτή σε χώρους που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

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Σε ειδικούς προσέφυγε η αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς οι αρχές θέλησαν να πληροφορηθούν περισσότερα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία φαίνεται ότι υποβλήθηκε ο τραγουδιστής πριν υποστεί ανακοπή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί επικοινώνησαν με καθηγήτρια Πνευματολογίας του ΕΚΠΑ και με γιατρό του «Ευαγγελισμού» και, κατά τα φαινόμενα, τα όσα είπαν «καίνε» τους δύο γιατρούς, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, για τη διαδικασία στην οποία υπέβαλαν τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ σημείωσε ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για αιματολογικά και νευρολογικά περιστατικά, προσθέτοντας πως τέτοιες θεραπείες ενδείκνυται να πραγματοποιούνται μόνο και αυστηρά εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος διότι θεωρούνται υψηλού ρίσκου και ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καταστάσεις που απαιτούν άμεση και αντιμετώπιση από αρμόδιους ιατρούς.

«Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται και ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός ο οποίος δεν προβλέπεται και απαγορεύεται κατά νόμο να βρίσκεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να γίνεται πλασμαφαίρεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εκτός νοσοκομείου», τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι η διαδικασία απαιτεί γιατρούς με εμπειρία στην αντιμετώπιση νοσημάτων και ότι θα μπορούσε να γίνει σε ιδιωτικές κλινικές οι οποίες όμως τηρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος.

Από την πλευρά της, η γιατρός του Ευαγγελισμού φέρεται να έκανε λόγο για μια διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομείο και απευθύνεται σε συγκεκριμένους ασθενείς. Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται, η γιατρός σημείωσε πως πρόκειται για μια απλή διαδικασία την οποία μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε έχει σπουδάσει Ιατρική.

«Δεν είναι κάποια εξειδικευμένη διαδικασία. Απλά ο ιατρός θα πρέπει να έχει περάσει μια εκπαίδευση για να μάθει πως λειτουργούν τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί για την πλασμαφαίρεση. Εκτός από τον ιατρό, τη διαδικασία αυτή μπορεί να την κάνει και ένας νοσηλευτής, ακόμα και ένας τεχνολόγος, με απαραίτητη βέβαια την επίβλεψη από ιατρό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα», κατέληξε.

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