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11.09.2026 09:32

Θάνατος Μαζωνάκη: Το «αντίο» του Σωκράτη Μάλαμα – «Έφυγε το πουλάκι μας» (Video)

11.09.2026 09:32
mazonakis_malamas

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Η αγάπη και ο σεβασμός που απολάμβανε ο Γιώργος Μαζωνάκης σχεδόν από το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου αποκαλύπτεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της, από τα «αντίο» των συναδέλφων του για τον αδόκητο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Άνθρωποι με τους οποίους δεν είχε καμία σχέση, δεν είχε συνεργαστεί ποτέ και με τους οποίους δεν είχε διασταυρωθεί καλλιτεχνικά δεν έκρυβαν τη θλίψη και τον πόνο τους για το «φευγιό» του «Μαζώ» σε ηλικία μόλις 54 χρονών. Το ίδιο συνέβη και με τον Σωκράτη Μάλαμα, ο οποίος στη διάρκεια συναυλίας του στη Ρόδο αποχαιρέτησε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο τον τραγουδιστή.

«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας. «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς», συνέχισε και στη συνέχεια του αφιέρωσε το εμβληματικό του τραγούδι «Τσιγάρο ατέλειωτο», προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στο κοινό.

@_giwta.19 🤍💫. @Sokratis Malamas Official Καλό ταξίδι σε αυτή τη ψυχή. #MAZW #MAZONAKIS #osozwmazw #foryoupagе #vairal ♬ πρωτότυπος ήχος – Γιώτα.

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