Θάνατος Μαζωνάκη: Το «αντίο» του Σωκράτη Μάλαμα – «Έφυγε το πουλάκι μας» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η αγάπη και ο σεβασμός που απολάμβανε ο Γιώργος Μαζωνάκης σχεδόν από το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου αποκαλύπτεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της, από τα «αντίο» των συναδέλφων του για τον αδόκητο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Άνθρωποι με τους οποίους δεν είχε καμία σχέση, δεν είχε συνεργαστεί ποτέ και με τους οποίους δεν είχε διασταυρωθεί καλλιτεχνικά δεν έκρυβαν τη θλίψη και τον πόνο τους για το «φευγιό» του «Μαζώ» σε ηλικία μόλις 54 χρονών. Το ίδιο συνέβη και με τον Σωκράτη Μάλαμα, ο οποίος στη διάρκεια συναυλίας του στη Ρόδο αποχαιρέτησε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο τον τραγουδιστή.

«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας. «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς», συνέχισε και στη συνέχεια του αφιέρωσε το εμβληματικό του τραγούδι «Τσιγάρο ατέλειωτο», προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στο κοινό.

Διαβάστε επίσης

Ραγίζει καρδιές η Έλενα Παπαρίζου για τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα»

Ηρώ Σαΐα: «Είχα τρομερά χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν θεωρούσα ότι είχα ταλέντο» (Video)

Το όνομα της… Τέιλορ Σουίφτ έδωσαν επιστήμονες σε τέσσερα νέα είδη εντόμων