Ραγίζει καρδιές η Έλενα Παπαρίζου για τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα»

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Τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου μέσα από μια ανάρτησή της στα social media.

Σε ένα μακροσκελές κείμενο, η τραγουδίστρια αποχαιρετά τον αγαπημένο της φίλο και συνάδελφο, επισημαίνοντας πόσο δοτικός άνθρωπος ήταν και πόσο ο κόσμος τον λάτρεψε.

«Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα. Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου. Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου. Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν. “Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα για σένα. Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας» τόνισε.

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