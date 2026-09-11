Η Le Figaro «ανακαλύπτει» στην Ίο τις απρόσμενες Κυκλάδες

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Μια διαφορετική εικόνα της Ίου, πέρα από τα τουριστικά στερεότυπα, επιχειρεί να παρουσιάσει η γαλλική Le Figaro σε αφιέρωμα, με τίτλο «Οι απρόσμενες Κυκλάδες: στάση στην Ίο, το μικρό νησί στα βήματα του Ομήρου».

Το δημοσίευμα παρουσιάζει ένα νησί που προσφέρει ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας μερικές από τις ομορφότερες αμμώδεις παραλίες του Αιγαίου με ένα άγριο τοπίο και διάσπαρτους όρμους. Ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα έχει η πολιτιστική ταυτότητα της Ίου, με τη Le Figaro να αναδεικνύει τη σύνδεση του νησιού με τον Όμηρο. Όπως αναφέρει, σύμφωνα με την παράδοση, η Ίος φιλοξενεί τον τάφο του δημιουργού της «Ιλιάδας» και της «Οδύσσειας», ενώ η σχέση με τον αρχαίο ποιητή αποτελεί σήμερα ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν την πολιτιστική φυσιογνωμία του προορισμού.

Παράλληλα, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Ίος έχει προσελκύσει και σύγχρονους καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν επιλέξει το νησί ως χώρο δημιουργίας, «αναπτύσσοντας» έναν ενδιαφέροντα διάλογο ανάμεσα στη μυθολογία, την ιστορία και τη σύγχρονη τέχνη. Το γαλλικό μέσο χαρακτηρίζει την Ίο «διαχρονική και άγρια», αναδεικνύοντας το φυσικό της περιβάλλον και παράλληλα τη στροφή της προς ένα σύγχρονο και πιο βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Στο πλαίσιο αυτό, κάνει ειδική αναφορά στα ηλεκτρικά ποδήλατα, στις σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές και στη χρήση πολιτιστικών QR codes, στοιχεία που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμπλουτίζουν την τουριστική εμπειρία και προσθέτουν σύγχρονες διαστάσεις στην εξερεύνηση του νησιού.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη Χώρα, η οποία παρουσιάζεται ως ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ίου. Χτισμένη στην πλαγιά πάνω από το λιμάνι, η πρωτεύουσα του νησιού περιγράφεται ως ένα εντυπωσιακό σύνολο λευκών και μπεζ κυβόσχημων κτισμάτων, με στενά περάσματα, σκάλες και μικρά εκκλησάκια με χαρακτηριστικούς στρογγυλεμένους τρούλους. Η Le Figaro αναφέρεται ακόμη στην εμπειρία της περιπλάνησης στα δαιδαλώδη σοκάκια της Χώρας και στην απόλαυση του ηλιοβασιλέματος πάνω από τον κόλπο. Η σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα του νησιού αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος του αφιερώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μουσείο αφιερωμένο στον Γιάννη Γαΐτη και τη Γαβριέλλα Σίμωση, ένα έργο που χρειάστηκε δύο δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Η δημοφιλής ιστοσελίδα χαρακτηρίζει το μουσείο ως ένα ιδιαίτερα αξιόλογο αρχιτεκτονικό έργο, σε λόφο πάνω από τη Χώρα και το λιμάνι, παρουσιάζοντας παράλληλα τα έργα των δύο καλλιτεχνών και τον τρόπο με τον οποίο η καλλιτεχνική ματιά τους «συνομιλεί» με την ελληνική μυθολογία. Κάτω από το μουσείο, το ανακαινισμένο μαρμάρινο αμφιθέατρο «Οδυσσέας Ελύτης», χτισμένο πάνω στα κατάλοιπα ελληνιστικού μνημείου και με θέα προς τη θάλασσα, παρουσιάζεται ως χώρος φιλοξενίας μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει το αφιέρωμα στην πεζοπορία και στην εξερεύνηση του φυσικού και αρχαιολογικού πλούτου της Ίου. Η Le Figaro αναφέρεται στα σηματοδοτημένα μονοπάτια, ορισμένα από τα οποία ακολουθούν αρχαίες διαδρομές που χρησιμοποιούνταν ακόμη και πριν από περίπου 4.000 χρόνια. Μία από τις διαδρομές περνά από τον αρχαιολογικό χώρο του Σκάρκου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους προϊστορικούς χώρους του Αιγαίου και έχει τιμηθεί με ευρωπαϊκή διάκριση για την πολιτιστική του αξία. Παράλληλα, υπάρχουν διαδρομές γνωριμίας που συμπληρώνουν το δίκτυο εξερεύνησης του νησιού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει εκείνη προς το Πλακωτό, στα βορειοδυτικά, έναν ιδιαίτερο και ανεμοδαρμένο τόπο με θέα στη θάλασσα, ο οποίος συνδέεται με την παράδοση για τον τάφο του Ομήρου. Το αφιέρωμα αναδεικνύει και το παραλιακό μέτωπο της Ίου, κάνοντας λόγο για δεκάδες παραλίες σε συνολική ακτογραμμή 87 χιλιομέτρων. Η Le Figaro σημειώνει ότι ορισμένες είναι προσβάσιμες μόνο με τα πόδια ή με σκάφος, ενώ όλες χαρακτηρίζονται από το ιδιαίτερο χρώμα και τη λάμψη των νερών τους, που συνδέεται με τα στοιχεία του σχιστολιθικού εδάφους και της άμμου. Το δημοσίευμα κάνει ειδική αναφορά στη Μαγγανάρι, στο νότιο άκρο της Ίου, μια τριπλή αμμώδη παραλία με διάφανα νερά, η οποία έχει συνδεθεί και με τον κινηματογράφο, καθώς αποτέλεσε σκηνικό για το «Απέραντο Γαλάζιο».

Στο αφιέρωμα σημαντικό ρόλο έχει και η γαστρονομία, ως έκφραση του αυθεντικού τρόπου ζωής στο νησί. Οι 13 ανεμόμυλοι που δεσπόζουν πάνω από τη Χώρα μαρτυρούν την έντονη αγροτική δραστηριότητα του παρελθόντος, ενώ η γαστρονομία της Ίου περιγράφεται ως μια ζωντανή παράδοση που εξελίσσεται μέσα από τις εποχές και τις γνώσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της γαστρονομικής ταυτότητας, με τα αρωματικά φυτά, τις συκιές, τις ελιές, τα κοπάδια και τα πλούσια σε ψάρια νερά να συνθέτουν το τοπικό «κελάρι» του νησιού. Στις προτάσεις του προς τους αναγνώστες, η Le Figaro ξεχωρίζει τη γευσιγνωσία τυριών, τα τοπικά προϊόντα και τις παραδοσιακές γεύσεις, μεταξύ άλλων γλυκά και παρασκευάσματα με καρπούζι, μέλι και σουσάμι, προϊόντα τυριού, κάπαρη, αρωματικά βότανα και αποξηραμένα σύκα. Η παρουσίαση της Ίου από το γαλλικό μέσο, που είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένης δημοσιογραφικής αποστολής του Δήμου, αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αναδεικνύει μια ευρύτερη τουριστική ταυτότητα, την ιστορία και τη μυθολογία, τον αρχαιολογικό πλούτο, την τέχνη, τον πολιτισμό, την πεζοπορία και τη φύση, τις παραλίες, τη γαστρονομία και τις σύγχρονες πρωτοβουλίες για ένα πιο πράσινο και ψηφιακά συνδεδεμένο τουριστικό μοντέλο.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Ιητών, Γκίκας Γκίκας τόνισε: «Η Ίος διαθέτει τον συνδυασμό στοιχείων που αναζητά σήμερα ο σύγχρονος ταξιδιώτης: ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, εξαιρετικές παραλίες, πλούσια ιστορία, πολιτιστική κληρονομιά, γαστρονομική παράδοση και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και αυθεντικών εμπειριών. Στόχος μας είναι ένας τουρισμός με διάρκεια, ποιότητα και ισορροπία».

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