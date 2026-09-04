Το ελληνικό νησί που είναι ιδανικός προορισμός για «κάθε τύπο ταξιδιώτη», ακόμη και το φθινόπωρο

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Την ποικιλία των ενδιαφερόντων που προσφέρει η Πάρος εκθειάζει γερμανικό περιοδικό, εστιάζοντας στα τοπία και τις εναλλαγές μεταξύ χωριών που, όπως αναφέρουν, είναι ιδανικά για επίσκεψη όλον τον χρόνο και ειδικά το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάρου, το ταξιδιωτικό περιοδικό urlaubsguru παρουσιάζει τα 21 πιο όμορφα ελληνικά νησιά, σημειώνοντας ότι υπάρχουν λίγα μέρη στον κόσμο τόσο όμορφα όσο η Ελλάδα.

Τα νησιά που αναφέρονται στη λίστα είναι τα εξής: Κρήτη, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Κέρκυρα, Σάμος, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Σκιάθος, Θάσος, Κάρπαθος, Αμμουλιανή, Πάρος & Αντίπαρος, Μήλος, Χίος, Λήμνος, Σέριφος και Σκόπελος

Συγκεκριμένα, για την Πάρο, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο συνδυασμός από ήσυχα χωριά, νόστιμο φαγητό και απομονωμένες παραλίες την καθιστά ιδανικό προορισμό για ηλιόλουστες διακοπές στην Ελλάδα. Όπως προσθέτει, το συγκεκριμένο νησί προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων με θέα στη θάλασσα, η καλύτερη εποχή για να το επισκεφθεί κάποιος είναι από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και είναι ιδανικό για όσους αναζητούν χαλαρωτικές διακοπές.

Στο ίδιο ταξιδιωτικό μέσο δημοσιεύεται και ένας αποκλειστικός οδηγός για την Πάρο, τονίζοντας ότι από καιρό έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί δημοφιλή κλασικά νησιά όπως η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ρόδος και άλλα, αν όχι να τα ξεπεράσει. Επίσης, επισημαίνει ότι τα πολύ ζεστά και ξηρά καλοκαίρια την καθιστούν έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών, ενώ οι ήπιοι χειμώνες προσελκύουν επισκέπτες στα τέλη της σεζόν.

Κατάλληλη για κάθε τύπο παραθεριστή

Στη συνέχεια, υπογραμμίζει ότι η Πάρος είναι κατάλληλη για κάθε τύπο παραθεριστή, «με πολυάριθμες και ποικίλες αμμώδεις παραλίες, εκκλησίες, παρεκκλήσια και μοναστήρια, που θα κάνουν την καρδιά κάθε λάτρη των περιηγήσεων να χτυπάει πιο δυνατά, μία Κοιλάδα με Πεταλούδες, διάσημη πολύ πέρα ​​από τις Κυκλάδες, και το αυθεντικό ελληνικό τοπίο με λευκά σπίτια στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και γοητευτικά μπαλκόνια». Συμπληρώνει ότι τα μικρά και ελαφρώς μεγαλύτερα χωριά είναι απλά πολύ όμορφα, ο αριθμός των αξιοσημείωτων παραλιών είναι απέραντος και τα μοναστήρια ξεπερνούν το ένα το άλλο στη μοναδικότητά τους, από τα οποία συστήνει την Ιερά Μονή Λογγοβάρδας και την Ιερά Μονή Χριστού του Δάσους.

Ως επισκέψιμα μέρη στο νησί προτείνει την Παροικιά, τη Νάουσα και τις Λεύκες. Για την Παροικιά αναφέρει ότι «σίγουρα δεν πρέπει να την παραλείψετε αν θέλετε να εξερευνήσετε την Πάρο» και πως ο όμορφος παραλιακός δρόμος και η ίδια η πόλη πλαισιώνονται από ένα ορεινό φόντο. Υποστηρίζει ότι ενώ η έντονη ζωή της πόλης της Παροικιάς ξεδιπλώνεται στον νότο, με τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τη συναρπαστική νυχτερινή ζωή, ο βορράς προσφέρει κυρίως άνετα καταλύματα και την κεντρική παραλία της Παροικιάς. Το λιμάνι παίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο ως ένα από τα μεγαλύτερα των Κυκλάδων και προσφέρει πολυάριθμες συνδέσεις με πλοία προς τα γειτονικά νησιά, ενώ κοντά στο λιμάνι βρίσκεται η γοητευτική παλιά πόλη, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης αγοράς της. «Αν έχετε προγραμματίσει αρκετό χρόνο για μία περιήγηση στα αξιοθέατα, σίγουρα θα βρείτε κάτι να απολαύσετε στην Παροικιά και πρώτα απ’ όλα μία από τις πιο όμορφες εκκλησίες που μπορείτε να επισκεφθείτε σε μια ελληνική αργία: Την εκκλησία της Εκατονταπυλιανής», συμπληρώνει. Θεωρεί ότι αυτό που κάνει αυτήν την εκκλησία τόσο ξεχωριστή είναι κυρίως η μαρμάρινη κολυμβήθρα της, ενώ πιστεύει ότι «μόλις επισκεφθείτε το Βενετσιάνικο Κάστρο αναμφίβολα θα νιώσετε σαν να έχετε ταξιδέψει πίσω στον χρόνο».

Για τη Νάουσα σημειώνει πως είναι η δεύτερη πιο σημαντική και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού και «εξακολουθεί να θεωρείται ένα κρυφό κόσμημα για τους τουρίστες, που όλο και περισσότεροι την ανακαλύπτουν. Το ψαρολίμανό της θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα σε όλη την Ελλάδα , γεγονός που συμβάλλει στην αυξανόμενη δημοτικότητα της πόλης». Σημειώνει ότι παρ’ όλο που όλο και περισσότεροι τουρίστες σιγά-σιγά αλλά σταθερά βρίσκουν τον δρόμο τους προς τα εκεί, «η πόλη εξακολουθεί να λάμπει με την αυθεντική γοητεία της και διάφορες παραλίες προσφέρουν ευκαιρίες για θαλάσσια σπορ, καθώς και μία ζωντανή ατμόσφαιρα με συναυλίες και πάρτι στην παραλία».

Για τις Λεύκες γράφει ότι «αν ρωτήσετε ντόπιους και τουρίστες, θα σας πουν πως ίσως είναι το πιο όμορφο μέρος στην Πάρο και αυτό μπορεί να οφείλεται στην πολύ γαλήνια ατμόσφαιρα». Θεωρεί ότι η ομορφιά της έγκειται και στο φυσικό περιβάλλον της, όπου ενώ το ζεστό κλίμα επηρεάζει αρνητικά τη βλάστηση σε πολλά μέρη, όλα στις Λεύκες παραμένουν καταπράσινα και πλούσια ακόμα και το καλοκαίρι, ενώ οι πολυάριθμες ελιές συμβάλλουν περαιτέρω στο ειδυλλιακό και παραμυθένιο σκηνικό». «Θα ρίξετε μια ματιά στην παραδοσιακή ζωή και θα το καταλάβετε τη στιγμή που θα κοιτάξετε μέσα στα μαγαζιά και θα δείτε τις γυναίκες να υφαίνουν. Τα σπίτια εκεί φαίνονται μόλις κατοικήσιμα, με παράθυρα και εισόδους τόσο μικρές που φαίνεται σαν να μη χωράει κανείς», τονίζει.

Τέλος, αναφέρεται και σε κάποιες παραλίες, επισημαίνοντας ότι «η επιλογή παραλίας στην Πάρο είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς ο αριθμός είναι πραγματικά συντριπτικός. Σχεδόν κάθε παραλία έχει τον δικό της μοναδικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε να περάσετε τις ιδανικές διακοπές σας στο νησί». Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για το Μαρτσέλο και τον Κριό , τα Λιβάδια, τις Κολυμπήθρες, το Μοναστήρι, τη Σάντα Μαρία, τη Χρυσή Ακτή, την Πούντα, το Δελφίνι και το Λάνγκερι.

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