Πυρκαγιά στην Αργιθέα Παιανίας – Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας, στην Ανατολική Αττική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 74 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο δήμος Παιανίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα στην Παιανία Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 74 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Παράλληλα στις 12:13, εκδόθηκε μήνυμα από το «112» για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Τέλος, λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της λεωφόρου Σπάτων έως τον σταθμό του προαστιακού Κάντζας και στα ρεύματα κυκλοφορίας.

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