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04.09.2026 13:06

Οι αποκαλύψεις του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στο Allwyn Game Time και η έκπληξη του Ματίας Λεσόρ

04.09.2026 13:06
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Το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTORΓκερσόν Γιαμπουσέλε, φιλοξενείται στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του Allwyn Game Time σε μια απολαυστική συνέντευξη.

Έχοντας διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στη Ρεάλ Μαδρίτης και το NBA, ο διεθνής Γάλλος power forward, μιλά για την επιστροφή του στην EuroLeague και αποκαλύπτει τι συζήτησε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Αποκαλεί «αδέρφια» του, τους Ματίας Λεσόρ, Μουσταφά Φαλ και Σιλβέν Φρανσίσκο, τονίζοντας πώς η συνύπαρξή τους στον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Παράλληλα, εξηγεί γιατί ανυπομονεί να αγωνιστεί δίπλα στους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τζέριαν Γκραντ.

Ο Γάλλος άσος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ, την αγάπη που έχει ήδη εισπράξει από τους φίλους του Παναθηναϊκού και επισημαίνει τι του λένε όταν τους συναντά στο δρόμο για τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το διάσημο προσωνύμιο «Dancing Bear», τη σημασία του «28» που φορά στη φανέλα του και την «warrior mentality» που κληρονόμησε από τον πατέρα του.

Στο fun challenge της Χριστίνας Βραχάληο Γκερσόν Γιαμπουσέλε και ο Ματίας Λεσόρ, αναφέρονται σε άγνωστες πτυχές της φιλίας τους, χαρίζοντας άφθονο γέλιο. Ο Γάλλος σταρ μιλά για τη χειρότερή του συνήθειά του, τον μεγάλο του φόβο και το επάγγελμα θα είχε ακολουθήσει αν δεν είχε αφιερωθεί στο μπάσκετ.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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