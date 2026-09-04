Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

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Από το Χθες στο Αύριο: Νέες Τεχνολογίες, Πολιτιστικές Αξίες και Καινοτομία για το Μέλλον

To Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού λαμβάνει μέρος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Το ΙΜΕ, ως ο πρώτος φορέας που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και την εικονική πραγματικότητα για την προώθηση και διάδοση του πολιτισμού, υποδέχεται το κοινό στο Περίπτερο 12 του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σας καλεί να εξερευνήσετε ένα μέρος των καινοτόμων εφαρμογών που έχει αναπτύξει, καθώς και τα τελευταία έργα στα οποία συμμετέχει.



Η συμμετοχή του ΙΜΕ στη ΔΕΘ έχει ως στόχο να αναδείξει τη δυναμική των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας και να ενημερώσει το κοινό για τις εξελίξεις σε θέματα που αφορούν στην τεχνολογία και τον πολιτισμό.

Μίλησες ποτέ με ένα ολόγραμμα;

Η Κλειώ, έρχεται κατευθείαν από τον ψηφιακό κόσμο, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, και σας περιμένει στο περίπτερό μας! Εμπνευσμένη από τη Μούσα της Ιστορίας, είναι έτοιμη να σας αποκαλύψει όλα μας τα μυστικά, να σας μιλήσει για τις νέες μας παραγωγές και να απαντήσει σε ό,τι τη ρωτήσετε.

Εικονική πραγματικότητα και τρισδιάστατες απεικονίσεις

Με τις VR κάσκες τελευταίας τεχνολογίας ετοιμαστείτε να βιώσετε μία συναρπαστική εμπειρία σε έναν εικονικό κόσμο!



Θα γίνετε «βοηθοί» του Φειδία, ενός από τους σπουδαιότερους γλύπτες της αρχαιότητας, και θα επισκεφθείτε το Εργαστήρι του στην αρχαία Ολυμπία. Παράλληλα, μπορείτε να συμμετέχετε σε δύο σημαντικές μάχες,που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 στην ευρύτερη περιοχή του σημερινού Δήμου Μεγαλόπολης, στη μάχη των Στενών του Αγίου Αθανασίου (μάχη Καρύταινας) και στη μάχη της Δραμπάλας.

«Κινηματογράφος Εικονικής Πραγματικότητας»

Ο «Κινηματογράφος Εικονικής Πραγματικότητας» θα σας μεταφέρει σε μνημεία και τόπους, όχι όπως είναι σήμερα, αλλά στην διαχρονική τους εξέλιξη.

Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τις προβολές «Αγία Σοφία: 1.500 Χρόνια Ιστορίας», που προσφέρει μία πλήρη ψηφιακή αναπαράσταση του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, και «Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία», προσφέροντας μια ολοκληρωμένη περιήγηση στον ιερό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας το 2ο αιώνα π.Χ..

Εκπαιδευτική δράση «Αναπαράσταση μιας ανασκαφής» για παιδιά Δημοτικού.

Τα παιδιά ανασκάπτουν και φέρουν στο φως ευρήματα του παρελθόντος, τα οποία με τη χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) μπορούν να τα δουν στην αρχική τους μορφή και να ανακαλύψουν πληροφορίες γι’ αυτά. Στην εντυπωσιακή οθόνη αφής θα δείτε επιλεγμένα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος και θα περιηγηθείτε στα μνημεία ακούγοντας πληροφορίες για την ιστορία και την εικονογράφησή τους.

Αγγίξτε την Εκκλησιαστική Ιστορία

Στην εντυπωσιακή οθόνη αφής, μπορείτε να δείτε επιλεγμένα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος και να περιηγηθείτε σε αυτά, ακούγοντας πληροφορίες για την ιστορία και την εικονογράφησή τους.

Διαγωνισμός Καινοτομίας για Νεοφυείς Επιχειρήσεις στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και των τεχνολογιών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Extended Reality – XR)

Το ΙΜΕ διοργάνωσε Διαγωνισμό Καινοτομίας για Νεοφυείς Επιχειρήσεις στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και των τεχνολογιών Εκτεταμένης Πραγματικότητας(Extended Reality – XR) και την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00-15:00 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.



Η πρωτοβουλία έχει στόχο να αναδείξει νέες επιχειρηματικές ιδέες και εφαρμογές που αξιοποιούν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνολογιών XR, δημιουργώντας λύσεις με προοπτικές ανάπτυξης και ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση ενώπιον της κριτικής επιτροπής και του κοινού. Κάθε συμμετέχων θα έχει στη διάθεσή του 5 λεπτά για την παρουσίαση της πρότασής του, τα οποία θα ακολουθούνται από ερωτήσεις της κριτικής επιτροπής.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με βάση, μεταξύ άλλων, τον βαθμό καινοτομίας, την αξιοποίηση των τεχνολογιών AI/XR, την ωριμότητα και εφαρμοσιμότητα της πρότασης, τις δυνατότητες ανάπτυξης και το επιχειρηματικό της μοντέλο.



Στις τρεις προτάσεις που θα διακριθούν θα απονεμηθούν δωροεπιταγές της Πλαίσιο Computers (1ο Βραβείο: 1.000 ευρώ, 2ο Βραβείο: 500 ευρώ, 3ο Βραβείο: 300 ευρώ). Επιπλέον, η Deloitte προσφέρει ένα ιδιαίτερα σημαντικό προνόμιο, την απευθείας πρόσβαση στην τελική διαδικασία επιλογής για τον επόμενο κύκλο του Deloitte StartUp Accelerator, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα.



Τέλος, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού θα αναλάβει την υποστήριξη των νικητών και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργασιών, την εμπειρία και την τεχνογνωσία του. Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει δικτύωση με επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς και τεχνολογικούς φορείς, καθοδήγηση για την περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίμανση των προτάσεών τους, καθώς και διασύνδεση με δυνητικές πηγές χρηματοδότησης και επενδυτικές ευκαιρίες. Στόχος είναι οι διακριθείσες ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη, την εξωστρέφεια και την εμπορική αξιοποίηση των λύσεών τους.