Νέος Κύκλος Εργαστηρίων στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

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Οι διακοπές τελείωσαν. Μήπως να ξεκινήσω κάτι καινούργιο φέτος;

Θέατρο, μουσική, δημιουργική γραφή, αρχιτεκτονική, κέντημα, ξυλουργική, πολλαπλασιασμός φυτών και συναντήσεις με επαγγελματίες από τον χώρο του πολιτισμού συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, χαρά και μάθηση.



Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

Torvas Workshop – Unmuted: Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

Τι μένει όταν οι φωνές σιωπούν; Στο Torvas Unmuted Workshop, παλιές φωτογραφίες, κρυμμένες ιστορίες και γυναίκες που βρέθηκαν πίσω από μεγάλα ονόματα μάς εμπνέουν να γράψουμε διαφορετικά. Θα εξερευνήσουμε την pop culture, την παράδοση, και ζωές που μπήκαν στη σίγαση για να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να γράφουμε πιο δυναμικά (ή δυνατά!).

Σχεδιασμός και υλοποίηση: TORVAS Athens

Τρίτες 22/9, 3/11, 1/12 | 18:00-21:00

Μικρό Φ

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Punch Needle στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης παρουσιάζει ένα δημιουργικό workshop γνωριμίας με την τεχνική του punch needle, σε συνεργασία με το Loop Around Studio. Χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία, θα μάθουμε τα βασικά της τεχνικής και, με τη βοήθεια ειδικής βελόνας και χρωματιστών νημάτων, θα μετατρέψουμε ένα σχέδιο σε ένα ανάγλυφο textile artwork. Στο τέλος του workshop, κάθε συμμετέχουσα/ων θα έχει δημιουργήσει το δικό της/του έργο για να πάρει μαζί της/του. Απευθύνεται σε ηλικίες 15+.

Τετάρτη 23/9 | 18:00-21:00

Αίθριο

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Κέντημα σε Κύκλο – Τμήμα Αρχαρίων

Θέλετε να γνωρίσετε την τέχνη του παραδοσιακού κεντήματος από την αρχή; Στο τμήμα αρχαρίων οι συμμετέχουσες/οντες ξεκινούν με το μετρητό κέντημα και μαθαίνουν δύο βασικές τεχνικές, τη σταυροβελονιά και την τετράγωνη βελονιά, χτίζοντας σταδιακά τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, γνωρίζουν τις βασικές αρχές της σύνθεσης και των χρωματικών συνδυασμών και πειραματίζονται με τη δημιουργία των δικών τους σχεδίων, αξιοποιώντας την ελληνική κεντητική παράδοση ως πηγή έμπνευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση: Πορφυρία Μοσχοπούλου, σχεδιάστρια υφάσματος με ειδίκευση στη λαϊκή τέχνη και την τεχνική του κεντήματος.

Κάθε Δευτέρα από 28/9 έως 30/11 | 18:30-20:30

Μικρό Φ

Κόστος συμμετοχής 150€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων ή 2 δόσεις των 85€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Κέντημα σε Κύκλο – Τμήμα Προχωρημένων

Έχετε ήδη εμπειρία στο κέντημα και θέλετε να εξερευνήσετε νέες τεχνικές και τρόπους έκφρασης; Το τμήμα προχωρημένων εστιάζει σε ελεύθερες και πιο σύνθετες τεχνικές κεντήματος. Οι συμμετέχουσες/οντες ξεκινούν με τη ρίζα και την πλακέ βελονιά, γνωρίζουν τη μεταξοβελονιά και πειραματίζονται με τη σύνθεση, το χρώμα και τον σχεδιασμό, αναπτύσσοντας το προσωπικό τους δημιουργικό ύφος.

Σχεδιασμός και υλοποίηση: Πορφυρία Μοσχοπούλου, σχεδιάστρια υφάσματος με ειδίκευση στη λαϊκή τέχνη και την τεχνική του κεντήματος.

Κάθε Τρίτη από 29/9 έως 1/12 | 18:30-20:30

Μικρό Φ

Κόστος συμμετοχής 150€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων ή 2 δόσεις των 85€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Παιδική Χορωδία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Παιδική Χορωδία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης προσκαλεί παιδιά ηλικίας 8 έως 15 ετών να γνωρίσουν τη χαρά του ομαδικού τραγουδιού και της μουσικής δημιουργίας. Μέσα από εβδομαδιαίες πρόβες και ένα πλούσιο ρεπερτόριο, τα παιδιά καλλιεργούν τη μουσικότητά τους, εκφράζονται δημιουργικά και αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικότητας. Δεν απαιτείται προηγούμενη μουσική εμπειρία.

Διευθύντρια χορωδίας: Ειρήνη Παπάζογλου, μουσικός, καθηγήτρια φωνητικής, δασκάλα και διευθύντρια χορωδίας, με πτυχίο στο σύγχρονο και παραδοσιακό τραγούδι.

Κάθε Σάββατο από 3/10 έως 29/5 | 11:00-13:00

Μεγάλο Φ

Κόστος συμμετοχής 25€/ μήνα ή εφάπαξ πληρωμή 175€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Πολλαπλασιασμός φυτών στο νερό με τους hōkō

Αν σας αρέσουν τα φυτά, ή απλά ψάχνετε έναν ήρεμο τρόπο να συνδεθείτε με τη φύση και να γεμίσετε το σπίτι σας με πράσινο, τότε αυτό το εργαστήριο είναι για εσάς! Ελάτε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για ένα πρακτικό εργαστήριο στο οποίο θα μάθετε πόσο εύκολος και μαγικός είναι ο πολλαπλασιασμός φυτών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση: hōkō

Τετάρτες 7/10, 4/11, 2/12 | 18:30-19:30

Μικρό Φ

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Μια «Κυψέλη» μνήμης: Τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά ίχνη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Το εργαστήριο «Μια “Κυψέλη” Μνήμης» σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την ιστορία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και της γειτονιάς της μέσα από μια συμμετοχική και βιωματική δράση, που συνδυάζει την επιτόπια παρατήρηση, τη μελέτη αρχείων και τη διεπιστημονική ανάγνωση των ιστορικών, αρχιτεκτονικών και κοινωνικών στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα του χώρου. Παράλληλα, το εργαστήριο ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο με ειδικούς/ές προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες, οι οποίοι/ες σε κάθε συνάντηση θα εμπλουτίζουν τη συζήτηση με τη δική τους εμπειρία και γνώση, μέσα από τις βιωματικές, επιστημονικές ή επαγγελματικές σχέσεις τους με τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίου: Κωνσταντίνα Μαρκόγλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και δημιουργός της πλατφόρμας HeritAgent.

Δευτέρες 12/10, 9/11, 7/12 | 18:30-20:30

Creative Lab

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Η Καρδιά του Θεάτρου Χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Terremoto: Θεατρική Ομάδα Εφήβων

Η Terremoto – Θεατρική Ομάδα Εφήβων της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης προσκαλεί εφήβους ηλικίας 12 έως 17 ετών να συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό εργαστήριο θεάτρου. Η ομάδα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος καλλιτεχνικών εργαστηρίων που δίνει στους εφήβους χώρο να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες. Μέσα από τις τεχνικές του Εκπαιδευτικού Δράματος και του Θεάτρου της Επινόησης (devising), θα εξερευνήσουμε ζητήματα που μας αφορούν, όπως η ταυτότητα, η αυτοεικόνα, οι σχέσεις, τα social media και η έκφραση μέσα από την τέχνη. Παράλληλα, θα συνεργαστούμε δημιουργικά με διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα, θα συνδιαμορφώσουμε μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση και θα συμμετάσχουμε στις παρουσιάσεις της χρονιάς, καθώς και στο Εφηβικό Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2027.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση/ Συντονισμός: Ντίνα Σταματοπούλου σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία ΦΡΕΟΝ.

Κάθε Παρασκευή από 9/10 έως 18/6 | 18:30-20:30

Μεγάλο Φ

Κόστος συμμετοχής 20€/ μήνα ή εφάπαξ πληρωμή 145€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Η Καρδιά του Θεάτρου Χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Rising Stars

Η ομάδα της Δευτέρας συνεχίζει τη θεατρική έρευνα και δέχεται νέα μέλη! Παρουσιάσεις καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς και εξερεύνηση μέσα από πιο σύνθετες ασκήσεις συνόλου, αυτοσχεδιασμούς και διερεύνηση της υποκριτικής τέχνης, οι συμμετέχοντες/ουσες εμβαθύνουν στη δημιουργία χαρακτήρων και στην ανάπτυξη της σκηνικής τους παρουσίας.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση/ Συντονισμός: Ντίνα Σταματοπούλου σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία ΦΡΕΟΝ.

Κάθε Δευτέρα από 12/10 έως 14/6 | 19:00-21:30

Μεγάλο Φ

Κόστος συμμετοχής 260€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων ή 300€ σε 3 δόσεις. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Η Καρδιά του Θεάτρου Χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Blooming

Μέσα από διασκεδαστικές αλλά και σύνθετες ασκήσεις συνόλου, θα γνωριστούμε και θα χτίσουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που θα μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας, να ξεδιπλώσουμε τη φαντασία μας, να επικοινωνήσουμε με τους συμπαίκτες και τις συμπαίκτριές μας και να δημιουργήσουμε μαζί.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση/ Συντονισμός: Ντίνα Σταματοπούλου σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία ΦΡΕΟΝ.

Κάθε Τρίτη από 13/10 έως 15/6 | 19:00-21:30

Μεγάλο Φ

Κόστος συμμετοχής 260€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων ή 300€ σε 3 δόσεις. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Saturday Producers

Το Saturday Producers είναι μια πρωτοβουλία συναντήσεων και δράσεων που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου του πολιτισμού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην οργάνωση και υλοποίηση καλλιτεχνικών παραγωγών, καθώς και σε καλλιτέχνες που επιθυμούν να διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας συνεργασίας, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και απόψεων, καθώς και η ενίσχυση του διαλόγου, της δικτύωσης και της ανάπτυξης νέων συνεργειών στον χώρο του πολιτισμού.

Σχεδιασμός και υλοποίηση: Κατερίνα Κούρτη και Χριστίνα Παπαδάκη, παραγωγοί καλλιτεχνικών παραγωγών.

Σάββατα 24/10, 21/11 | 16:00-19:00

Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Εισαγωγή στην Ξυλουργική

Στο εργαστήριο ξυλουργικής, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν βασικές τεχνικές και εργαλεία, μαθαίνοντας στην πράξη όλα τα στάδια κατασκευής ενός παραδοσιακού ξύλινου σκαμπό. Παράλληλα, θα εξοικειωθούν με διαφορετικά είδη ξύλου και υλικά, και στο τέλος θα πάρουν μαζί τους το δικό τους ολοκληρωμένο έργο.

Σχεδιασμός και υλοποίηση: hōkō

Κάθε Τετάρτη από 4/11 έως 16/12 | 18:30-21:00

HOKOCRAFTS

Κόστος συμμετοχής 280€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων. Αίτηση συμμετοχής εδώ