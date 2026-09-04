Ουκρανία: «Θολούρα» με επικείμενη επίσκεψη Γουίτκοφ – Κούσνερ στο Κίεβο – Τέθηκε θέμα ασφάλειας

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Στον… αέρα βρίσκεται το ταξίδι στη Μόσχα και το Κίεβο στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έθεσαν θέμα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις και μίλησε στην Kyiv Independent, ο Στιβ Γουίτκοφ «άρχισε να φοβάται», γεγονός που οδήγησε σε συζητήσεις για εναλλακτικά σχέδια. «Οι Ρώσοι δεν θέλουν (οι εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον) να έρθουν εδώ στο Κίεβο και ο Γουίτκοφ είναι πάντα ευαίσθητος απέναντι στη ρωσική στάση. Του λένε ότι είναι επικίνδυνο», ανέφερε η πηγή. Οι πληροφορίες έρχονται ️μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν επιβεβαιώσει πως θα μπορούσαν να επισκεφθούν την Ουκρανία.

Το Κίεβο, ωστόσο, βρίσκεται υπό συνεχή πίεση από τις ρωσικές επιθέσεις με drones. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, η ουκρανική πρωτεύουσα είχε δεχθεί οκτώ συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μάλιστα, το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες και πυρκαγιές, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι πριν από μερικές ημέρες είχε δηλώσει ότι ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος θα καταστεί de facto κλειστός και μη ασφαλής λόγω των συνεχών επιθέσεων με ουκρανικά drones. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε τονίσει ότι η Ουκρανία δεν στοχεύει την πολιτική αεροπορία, αλλά η κλίμακα των επιχειρήσεων με drones καθιστά τους ρωσικούς ουρανούς επικίνδυνους και προειδοποίησε αεροπορικές εταιρείες και ασφαλιστικές ότι ο εναέριος χώρος της Ρωσίας γεμίζει με drones.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει στο παρελθόν από την Ουκρανία να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά της Μόσχας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Ρωσία στις 25 Αυγούστου. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητούσε αντίστοιχη δέσμευση από τη Ρωσία στην περίπτωση που οι απεσταλμένοι της βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η επίσκεψη θα αποτελούσε την πρώτη μετάβαση του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στην Ουκρανία. Οι δύο άνδρες έχουν πραγματοποιήσει ήδη αρκετά ταξίδια στη Μόσχα, όπου συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Είμαστε έτοιμοι να τους συναντήσουμε στην Ουκρανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν ενεργές», είχε δηλώσει ο Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι οι Γουίτκοφ και ο Κούσνερ σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία νωρίτερα, μέσα στον Αύγουστο, όμως το ταξίδι αναβλήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμούσε να διατηρήσει τους δύο διπλωμάτες κοντά του λόγω της εκκρεμούς αντιπαράθεσης με το Ιράν.

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