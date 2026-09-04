Εφιαλτικά στοιχεία για τις τιμές των τροφίμων: Στα ύψη των Αύγουστο, για επισιτιστική κρίση προειδοποιεί ο FAO

Takeaways by to pontiki AI Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO σημείωσε άνοδο 1,9% τον Αύγουστο, επηρεασμένος από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις γεωπολιτικές εντάσεις που περιορίζουν την παγκόσμια προσφορά.

Οι αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών, των φυτικών ελαίων, του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων αποδίδονται σε κλιματικές διαταραχές, όπως το φαινόμενο Ελ Νίνιο, και σε διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η τιμή της ζάχαρης κατέγραψε σημαντική άνοδο της τάξεως του 11,9%, λόγω των προβλέψεων για μειωμένες αποδόσεις καλλιεργειών σε βασικές παραγωγικές περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας.

Οι προβλέψεις για την παγκόσμια παραγωγή του 2026 αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα κάτω, υποχωρώντας κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας και λιπασμάτων.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και οι επίμονοι καιρικοί κίνδυνοι διατηρούν τον τομέα των τροφίμων ευάλωτο σε πιθανά πληθωριστικά σοκ κατά το επόμενο διάστημα.

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Ο δείκτης αναφοράς των τιμών των παγκόσμιων βασικών τροφίμων σημείωσε άνοδο τον Αύγουστο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές εφοδιασμού, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές στις διεθνείς τιμές ενός καλαθιού τροφίμων που διακινούνται παγκοσμίως, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 133,3 μονάδες τον Αύγουστο του 2026, σημειώνοντας άνοδο 1,9% σε σχέση με το αναθεωρημένο επίπεδο του Ιουλίου και 2,5% σε σχέση με πέρυσι. «Η αύξηση των παγκόσμιων τιμών των τροφίμων τον Αύγουστο αποτελεί προειδοποίηση ότι το ασφάλιστρο κινδύνου επιστρέφει στις αγορές τροφίμων: οι κλιματικές διαταραχές, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι διαταραχές στην εμπορική εφοδιαστική αλυσίδα συγκλίνουν, περιορίζοντας τις προσδοκίες για την προσφορά, γεγονός που δείχνει ότι η ανθεκτικότητα, το ελεύθερο εμπόριο και οι ασφαλείς ροές εισροών είναι πλέον καθοριστικής σημασίας για τη σταθερότητα των παγκόσμιων τιμών των τροφίμων», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μαξίμο Τορέρο.

Ο Δείκτης Τιμών Σιτηρών του FAO αυξήθηκε κατά 2,2% σε σχέση με τον Ιούλιο, καθώς οι διεθνείς τιμές όλων των κύριων σιτηρών σημείωσαν άνοδο λόγω της ισχυρής ζήτησης για εισαγωγές, των αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τις προοπτικές των καλλιεργειών και της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που περιβάλλει τις κρίσιμες εμπορικές ροές. Οι παγκόσμιες τιμές του σίτου αυξήθηκαν κατά 2,6% τον Αύγουστο και ήταν 15,0% υψηλότερες από το επίπεδο του προηγούμενου έτους, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα των εξαγωγών από τη Μαύρη Θάλασσα, των μειωμένων προοπτικών παραγωγής σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης λόγω του ζεστού και ξηρού καιρού, καθώς και της αποδυνάμωσης του δολαρίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι παγκόσμιες τιμές του καλαμποκιού αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με τον Ιούλιο, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τις προοπτικές απόδοσης σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ, της επιδείνωσης των προοπτικών παραγωγής στην ΕΕ, της ισχυρής ζήτησης από τους τομείς της αιθανόλης και των ζωοτροφών, των διαταραχών στην προμήθεια εισροών λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, καθώς και των διαταραχών στις εξαγωγικές ροές της Ουκρανίας.

Ο Δείκτης Τιμών Όλων των Ειδών Ρυζιού του FAO αυξήθηκε κατά 0,5%, υποστηριζόμενος από τις συνεχείς αγορές από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Ο Δείκτης Τιμών Φυτικών Ελαίων αυξήθηκε κατά 1,1% σε σχέση με τον Ιούλιο, αντανακλώντας τις υψηλότερες παγκόσμιες τιμές του φοινικέλαιου και του σογιέλαιου, οι οποίες ωθήθηκαν από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση εισαγωγών και τις ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των συνθηκών που συνδέονται με το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» στις προοπτικές παραγωγής στη Νοτιοανατολική Ασία. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του κραμβέλαιου και του ηλιέλαιου σημείωσαν ελαφρά πτώση, εν μέσω προσδοκιών για άφθονη προσφορά κατά το επόμενο έτος.

Ο Δείκτης Τιμών Κρέατος αυξήθηκε κατά 1,0% κατά τη διάρκεια του μήνα, με τις τιμές του πουλερικού, του χοιρινού και του προβατινού κρέατος να σημειώνουν άνοδο. Η αύξηση των τιμών του χοιρινού κρέατος οφειλόταν κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες που επιβράδυναν την ανάπτυξη των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του βοείου κρέατος σημείωσαν πτώση, καθώς η κατανομή των κινεζικών εισαγωγικών ποσοστώσεων ενέτεινε τον ανταγωνισμό μεταξύ των εξαγωγέων της Βραζιλίας και της Αυστραλίας για εναλλακτικούς προορισμούς στην αγορά.

Ο δείκτης τιμών γαλακτοκομικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 2,3% σε σχέση με τον Ιούλιο. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται στη μείωση της προσφοράς γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του ζεστού και ξηρού καιρού. Ο δείκτης τιμών ζάχαρης αυξήθηκε κατά 11,9% τον Αύγουστο. Η απότομη άνοδος αντανακλούσε τις προσδοκίες για χαμηλότερες αποδόσεις ζαχαρότευτλων στην ΕΕ λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τις ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο του φαινομένου «El Niño» στις προοπτικές παραγωγής σε βασικές χώρες παραγωγής της Ασίας, τη μειωμένη παραγωγή ζάχαρης στη Βραζιλία, καθώς και την ανακοίνωση της Ινδίας για αφορολόγητες εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης.

Όσον αφορα στην παραγωγή του 2026, η τελευταία πρόβλεψη του FAO αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω αυτό το μήνα και ανέρχεται πλέον σε 817 εκατομμύρια τόνους. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση περίπου 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αν και η παραγωγή αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Οι προοπτικές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα εν μέσω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των εισροών – ιδίως όσον αφορά την ενέργεια και τα λιπάσματα – παράλληλα με τις σχετικά χαμηλότερες τιμές του σίτου.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης Bloomberg Agriculture Spot Index, ο οποίος παρακολουθεί 10 κύρια προϊόντα, σημείωσε άνοδο άνω του 13% τον Αύγουστο, την υψηλότερη αύξησή του από τον Ιούλιο του 2012. Η απειλή ενός ασυνήθιστα ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο σημαίνει ότι οι κίνδυνοι λόγω καιρού είναι αμφίβολο να υποχωρήσουν σύντομα, διατηρώντας τις παγκόσμιες αγορές τροφίμων ευάλωτες σε ένα νέο πληθωριστικό σοκ

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