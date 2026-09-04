Επιταγή Βιβλίων ΔΥΠΑ 2026 στα Public – Χιλιάδες τίτλοι διαθέσιμοι στους δικαιούχους του προγράμματος

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Η νέα σεζόν ξεκινά και μαζί της ένα νέο αναγνωστικό ταξίδι στα Public, με καινούργιες ιστορίες, αλλά και πολλή γνώση και έμπνευση. Για άλλη μια χρονιά, τα Public στηρίζουν τη φιλαναγνωσία και υποδέχονται τους δικαιούχους της Επιταγής Αγοράς Βιβλίων της Δ.ΥΠ.Α και του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Βιβλίων του ΟΠΕΚΑ στα καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, προσφέροντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των προγραμμάτων μέσω επιλογών ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων για όλες τις ηλικίες.

Οι 150.000 δικαιούχοι του προγράμματος επιταγών βιβλίων της Δ.ΥΠ.Α. μπορούν, από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2026, να έρθουν στα Public και Public + home σε όλη την Ελλάδα και να εξαργυρώσουν εύκολα την επιταγή τους, αξίας 25€, επιλέγοντας τα βιβλία που θέλουν. Η επιταγή, με τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού, εξαργυρώνεται σε μία συναλλαγή, ενώ στα ελληνικά βιβλία ισχύει επιπλέον έκπτωση 10%, ώστε οι δικαιούχοι να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο την αξία της.

Παράλληλα, τα Public συμμετέχουν και στο Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων του ΟΠΕΚΑ για το 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέξουν τα βιβλία της προτίμησής τους. Το πρόγραμμα αφορά 117.000 δικαιούχους και προβλέπει επιδότηση 20€ για κάθε δικαιούχο και 40€ για κάθε τέκνο άνω των 5 ετών, με ισχύ από 10 Ιουνίου 2026 έως και 28 Φεβρουαρίου 2027. Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν το voucher σε όλα τα καταστήματα Public και “Public + home” σε ολόκληρη την Ελλάδα, απολαμβάνοντας επιπλέον έκπτωση 10% στην τιμή όλων των βιβλίων.

Από τις νέες κυκλοφορίες και τα δημοφιλή best sellers μέχρι τη λογοτεχνία, το non-fiction, τα παιδικά βιβλία και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, στα Public κάθε αναγνώστης μπορεί να βρει τον τίτλο που ταιριάζει στα δικά του ενδιαφέροντα. Μια μεγάλη ποικιλία για μικρούς και μεγάλους γίνεται η αφετηρία για την εξερεύνηση του συναρπαστικού κόσμου του βιβλίου, γεμάτου με περιπέτειες και φαντασία.

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α και του ΟΠΕΚΑ, τα Public συνεχίζουν να κάνουν το βιβλίο πιο προσιτό και να δημιουργούν περισσότερες αφορμές για διάβασμα και ανακάλυψη. Γιατί κάθε νέα σεζόν μπορεί να ξεκινήσει και με μια νέα ιστορία – και στα Public υπάρχουν χιλιάδες για να διαλέξει κανείς.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα, τους όρους εξαργύρωσης και τις διαθέσιμες επιλογές στα φυσικά καταστήματα Public και “Public + home”, καθώς και μέσα από τις σχετικές σελίδες στο public/ΔΥΠΑ και public/ΟΠΕΚΑ.