search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 14:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2026 13:57

Μαραθώνας: Συνελήφθησαν η κόρη κι ο εγγονός της νεκρής ηλικιωμένης – Πώς έγινε η μακάβρια αποκάλυψη (Video)

04.09.2026 13:57
marathonas_00
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα στο υπόγειο οικίας στον Μαραθώνα, μετά από καταγγελία για τον θάνατο ηλικιωμένης πριν από δέκα χρόνια.
  • Η κόρη και ο εγγονός της γυναίκας οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.
  • Οι αρχές διερευνούν την παράνομη είσπραξη της σύνταξης της θανούσης, καθώς διαπιστώθηκαν αναλήψεις χρημάτων από τον τραπεζικό της λογαριασμό έως τον Αύγουστο.
  • Η καταγγελία έγινε από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ανέφερε πως οι συγγενείς της απέκρυψαν τον θάνατο για οικονομικούς λόγους.
  • Στο σημείο κλήθηκε ανθρωπολόγος για την εξέταση του σκελετού που βρέθηκε τυλιγμένος σε νάιλον, ενώ η κατηγορία της απάτης θα εξεταστεί σε ξεχωριστή δικογραφία.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνελήφθησαν από την αστυνομία η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στον Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια και ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί, προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη των δύο συγγενών της ηλικιωμένης για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο σπίτι που υπέδειξε η καταγγέλλουσα στον Μαραθώνα, εντοπίστηκαν στο υπόγειο ανθρώπινα λείψανα, τα οποία φέρεται να ανήκουν στην 90χρονη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη σε νάιλον, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό που βρέθηκε ήταν σκελετός. Για τον λόγο αυτό στο σημείο κλήθηκε ανθρωπολόγος και όχι ιατροδικαστής. Όσον αφορά την κατηγορία της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, που αφορά την πιθανή παράνομη είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης, αυτή αναμένεται να διερευνηθεί σε ξεχωριστή δικογραφία.

Την μακάβρια υπόθεση έφερε στο φως η καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία πριν από περίπου δύο εβδομάδες προσήλθε στις Αρχές και ανέφερε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγέλλουσα φέρεται να υπέδειξε ως εμπλεκόμενους τη μητέρα της και τον αδερφό της, δηλαδή την κόρη και τον εγγονό της ηλικιωμένης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η γιαγιά της πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια και πως η μητέρα της, με τη βοήθεια του αδελφού της, απέκρυψε τον θάνατο προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της. Ο εγγονός της ηλικιωμένης φέρεται να είχε δηλώσει ότι η μητέρα του τον καθησύχαζε λέγοντάς του πως είχε «τακτοποιήσει» το ζήτημα με τη γιαγιά του.

«Την τελευταία φορά που την είδα τη γιαγιά μου ήταν εν ζωή. Και μετά μου έλεγε “μην σκας, εντάξει, το τακτοποίησα”», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Σημειώνεται, δε, ότι οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν διαπιστώσει ότι μέχρι και τον Αύγουστο πραγματοποιούνταν αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης. Από την έρευνα στην τράπεζα όπου πιστωνόταν η σύνταξή της προέκυψε ότι χρήματα εξακολουθούσαν να αναλαμβάνονται μέσω της χρεωστικής κάρτας της 90χρονης, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης

Φωτιές: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε Χαλκιδική και Έβρο

Εύβοια: Δύο φωτιές σε Άγιο Αθανάσιο και Τριάδα

Χανιά: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους με «αδυναμία» στα μηχανάκια – Εξιχνιάστηκαν 14 κλοπές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
labeti-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έλλη Λαμπέτη: Η σπάνια αδημοσίευτη φωτογραφία, 43 χρόνια μετά τον θάνατό της

AGIASMOS NEW
ΥΓΕΙΑ

Επιστροφή στο σχολείο, όχι στις λοιμώξεις – Τα μέτρα πρόληψης του ΕΟΔΥ από το πρώτο κουδούνι

fotia_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Yπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Αργιθέα Παιανίας

PASATEBOS
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έξαρση σαλμονέλας λόγω… πασατέμπου, μολύνθηκαν 81 άνθρωποι

maria-kanellopoulou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κανελλοπούλου: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο» – Η ανάρτηση της ηθοποιού που ανησύχησε τους θαυμαστές της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

hegseth-pentagono
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ επιβάλλει έλεγχο... τεστοστερόνης στους άνω των 30 ετών

ivan sabbidis paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύρα 4 κατά Σαββίδη: «Ήρθε η ώρα να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος»

stavros-floros
LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατ. από τους παραγωγούς του Survivor: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα»

elena-akrita
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακρίτα για φύλα: «Ο ψυχίατρός μου είπε να πάει ο Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 14:48
labeti-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έλλη Λαμπέτη: Η σπάνια αδημοσίευτη φωτογραφία, 43 χρόνια μετά τον θάνατό της

AGIASMOS NEW
ΥΓΕΙΑ

Επιστροφή στο σχολείο, όχι στις λοιμώξεις – Τα μέτρα πρόληψης του ΕΟΔΥ από το πρώτο κουδούνι

fotia_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Yπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Αργιθέα Παιανίας

1 / 3