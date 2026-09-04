Γεραπετρίτης για επίσκεψη Καλίν: «Κάποιες πληροφορίες πρέπει να μοιράζονται, κάποιες άλλες παραμένουν στον σκληρό πυρήνα της στρατηγικής της εξωτερικής πολιτικής»

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Στην επίσκεψη του πρώην «αντ’ αυτού» του Ερντογάν και νυν επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα, η οποία προκάλεσε πολλά ερωτήματα, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αν και λίγο φως έριξε η παρέμβασή του.

Μιλώντας στο OT FORUM, ο Γ. Γεραπετρίτης εξήγησε ότι η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των γειτονικών κρατών είναι κάτι που συμβαίνει διαχρονικά. «Οι υπηρεσίες πληροφοριών των γειτονικών κρατών πάντοτε συνεργάζονται. Υπάρχουν τακτικές ανταλλαγές με την Τουρκία, όπως υπάρχουν και με άλλες γειτονικές χώρες» είπε. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η συνάντηση του Καλίν με τον επικεφαλής της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, δεν ήταν έκτακτη κίνηση που αποφασίστηκε εξαιτίας της σημερινής έντασης. «Ήταν προγραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε, ωστόσο υπογράμμισε τη σημασία της πραγματοποίησής της σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ανοικτοί.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο της συνάντησης, ο υπουργός είπε ότι συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα που αφορούν και τις δύο χώρες, όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η Λιβύη, η Συρία και η οργανωμένη τρομοκρατία. «Η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών είναι αναγκαία και μας δίνει εικόνα», σχολίασε ο υπουργός, για να προσθέσει με νόημα ότι «κάποιες πληροφορίες πρέπει να μοιράζονται, κάποιες άλλες παραμένουν στον σκληρό πυρήνα της στρατηγικής της εξωτερικής πολιτικής».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρησιμότητας αυτών των διαύλων ανέφερε το μεταναστευτικό. «Έχουμε περίπου 80% μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών από την Ανατολή. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν πολιτική βούληση που μεταφράστηκε σε πράξη και μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών και της ανταλλαγής πληροφοριών». Πάντως, ο ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η Αθήνα σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται διεύρυνση της ελληνοτουρκικής ατζέντας. «Οι δίαυλοι με την Τουρκία πρέπει να παραμείνουν ανοικτοί. Τα ζητήματα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι πρέπει να συζητούνται αποκλειστικά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου», είπε.

Αντίθετα, θέματα που η Ελλάδα θεωρεί εκτός ατζέντας δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση. «Ζητήματα κυριαρχίας, όπως η δομή των ενόπλων δυνάμεων, τα χωρικά ύδατα, αλλά και οι διεθνείς συνεργασίες και συμμαχίες μας, δεν συζητούνται». Όσο για την «ερώτηση του ενός εκατομμυρίου», δηλαδή, τι επιδιώκει η Τουρκία με την τρέχουσα κλιμάκωση, ο Γ. Γεραπετρίτης είπε ότι αυτό είναι κάτι που βρίσκεται υπό συνεχή ανάλυση από το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική κυβέρνηση.

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