Από την Καστοριά στην Κρήτη και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ (;)

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Στην εκδήλωση για τα 52α γενέθλια του ΠΑΣΟΚ που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης έδωσε το παρόν η Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην βουλευτής Καστοριάς με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε συζήτηση σε πολύ φιλικό κλίμα με τον πρόεδρο του Κινήματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η παρουσία της κ. Τελιγιορίδου στην Κρήτη «άναψε» εκ νέου σενάρια για προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ, καθώς κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι η ίδια έχει κάνει κάποιες επαφές με τη Χαριλάου Τρικούπη ενόψει εκλογών. Ίδωμεν…

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