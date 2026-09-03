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03.09.2026 22:38

Η ταινία μικρού μήκους της ΟΝΝΕΔ για τον Τσίπρα: «Τσάμπα το rebranding»

03.09.2026 22:38
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Με ταινία μικρού μήκους για τις εξαγγελίες Τσίπρα στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ στην Θεσσαλονίκη αντέδρασε η ΟΝΝΕΔ.

Όπως τονίζει η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, «το πολυδιαφημισμένο rebranding φαίνεται να αφορά περισσότερο την εικόνα παρά την πολιτική ουσία. Κι αυτό γιατί η χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες».

«Με άλλα λόγια, μπορεί να άλλαξε το περιτύλιγμα, τα βίντεο και η επικοινωνιακή προσέγγιση, όμως για τη γαλάζια νεολαία το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει γνώριμο. Εξ ου και το μήνυμα της ταινίας: «Τσάμπα το rebranding», προσθέτουν χαρακτηριστικά.

Γρήγορη παραγωγή μόλις ένα 24ωρο μετά, θα σχολιάσουμε εμείς…

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