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03.09.2026 23:12

Sean «Diddy» Combs: Νωρίτερα εκτός φυλακής – Πότε θα αφεθεί ελεύθερος

03.09.2026 23:12
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Πιο νωρίς από ό,τι αναμενόταν θα… δει το φως του ήλιου ο Sean «Diddy» Combs, καθώς ο χρόνος παραμονής του στη φυλακή, μειώθηκε εκ νέου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Φυλακών, ο 56χρονος μουσικός παραγωγός αναμένεται πλέον να αποφυλακιστεί στις 5 Φεβρουαρίου 2028.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η ημερομηνία αποφυλάκισής του είχε οριστεί για τις 20 Φεβρουαρίου 2028.

Ο μουσικός παραγωγός κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο το 2025, για δύο κατηγορίες που αφορούσαν τη μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών μεταξύ πολιτειών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, με τον δικαστή να τον καταδικάζει σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, την οποία άρχισε να εκτίει τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στην ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Combs διοργάνωνε τα λεγόμενα «freak offs», κατά τα οποία παρακολουθούσε και κατέγραφε τις συντρόφους του να κάνουν σεξ με άνδρες εκδιδόμενους, κυρίως σε δωμάτια ξενοδοχείων.

Η παραμονή του στη φυλακή δεν έχει πάντως κυλήσει αναίμακτα. Όπως είχε αποκαλύψει το TMZ, ο Combs ενεπλάκη σε καβγά με άλλον κρατούμενο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα σε απομόνωση.

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