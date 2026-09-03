Sean «Diddy» Combs: Νωρίτερα εκτός φυλακής – Πότε θα αφεθεί ελεύθερος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πιο νωρίς από ό,τι αναμενόταν θα… δει το φως του ήλιου ο Sean «Diddy» Combs, καθώς ο χρόνος παραμονής του στη φυλακή, μειώθηκε εκ νέου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Φυλακών, ο 56χρονος μουσικός παραγωγός αναμένεται πλέον να αποφυλακιστεί στις 5 Φεβρουαρίου 2028.

Sean ‘Diddy’ Combs’ prison release date moved up again https://t.co/QhdwCOv13a pic.twitter.com/r25cu9QggE — New York Post (@nypost) September 3, 2026

Μόλις τον περασμένο μήνα, η ημερομηνία αποφυλάκισής του είχε οριστεί για τις 20 Φεβρουαρίου 2028.

Ο μουσικός παραγωγός κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο το 2025, για δύο κατηγορίες που αφορούσαν τη μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών μεταξύ πολιτειών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, με τον δικαστή να τον καταδικάζει σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, την οποία άρχισε να εκτίει τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στην ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ.

Sean 'Diddy' Combs will become a free man even sooner than expected as his prison release has been moved up yet again https://t.co/HTTReqeV46 🔗 pic.twitter.com/VAxZPrc5w9 September 3, 2026

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Combs διοργάνωνε τα λεγόμενα «freak offs», κατά τα οποία παρακολουθούσε και κατέγραφε τις συντρόφους του να κάνουν σεξ με άνδρες εκδιδόμενους, κυρίως σε δωμάτια ξενοδοχείων.

Η παραμονή του στη φυλακή δεν έχει πάντως κυλήσει αναίμακτα. Όπως είχε αποκαλύψει το TMZ, ο Combs ενεπλάκη σε καβγά με άλλον κρατούμενο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα σε απομόνωση.

Διαβάστε επίσης:

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατ. από τους παραγωγούς του Survivor: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα»

Η επιθυμία της Ντόλι Πάρτον για την ταφή της: Ήθελε να γίνει ήσυχα, ήθελε κάτι μικρό, είπε ο ξάδερφός της

Βίκυ Καγιά: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Βενετίας – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Videos/Photos)











