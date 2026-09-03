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03.09.2026 23:23

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία: 36χρονος απήγαγε και δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, πετώντας την από οδογέφυρα – Ο δράστης αυτοκτόνησε

03.09.2026 23:23
GYNAIKOKTONIA

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Μια νέα γυναικοκτονία προκαλεί σοκ στην Ιταλία, καθώς πρόκειται για την 9η δολοφονία γυναίκας από σύντροφό της σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στο Μπαρμπερίνο ντελ Μουτζέλο της Τοσκάνης, ο 36χρονος Φεντερίκο Βέλα δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, την 45χρονη Λορέντσα Ισέρι, πετώντας την από οδογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Α1. Στη συνέχεια, ο άνδρας αυτοκτόνησε, πέφτοντας στο κενό.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο γυναικοκτόνος απήγαγε το θύμα από το γκαράζ του σπιτιού στο οποίο ζούσε και το έκλεισε μέσα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Η γυναίκα βρήκε σακίδιο και κινητό μέσα στο πορτ μπαγκάζ και τηλεφώνησε σε φίλο της και στους καραμπινιέρους, ζητώντας βοήθεια. Ο Βέλα, όμως, σταμάτησε, πέταξε το κινητό και την σκότωσε. Δεν είχε αποδεχθεί τον πρόσφατο χωρισμό τους και ήθελε να εκδικηθεί.

Η Λορέντσα Ισέρι δούλευε ως διευθυντικό στέλεχος σε ιδιωτική επιχείρηση και καταγόταν από το Λέτσε την νότιας Ιταλίας. Ο δράστης, στις 12 Αυγούστου είχε γράψει στο διαδίκτυο: «κάποιες επαφές είναι τόσο τέλειες που, έστω και αν επέλθει χωρισμός, η μορφή του άλλου μένει μαζί σου για πάντα. Σε εσένα, που είσαι η γυναίκα την οποία αγάπησα με όλο μου τον εαυτό και που έχασα εξαιτίας της βλακείας μου. Θα είμαι δικός σου, έστω και αν δεν γίνεται».

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