Ιταλία: Πολιτική αντιπαράθεση για την έξαρση γυναικοκτονιών στη χώρα – Οκτώ δολοφονίες σε ενάμιση μήνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την τελευταία εβδομάδα, μια 39χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από τη Βενετία.

Στην Καλαβρία έχασαν την ζωή τους δυο γυναίκες, σαράντα έξι και εβδομήντα δύο ετών. Οι δολοφονίες διαπράχθηκαν με πέτρες και αιχμηρά αντικείμενα. Έξω από τη Ρώμη, επίσης, μια πενηντάχρονη γυναίκα πολωνικής καταγωγής μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον σύζυγό της. Συχνά τα θύματα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι κακοποιούνταν, αλλά χωρίς να καταφέρουν να αποτρέψουν τον τραγικό επίλογο.

Το υπουργείο εσωτερικών της Ιταλίας παρουσίασε επίσημα στοιχεία, βάσει των οποίων το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς δολοφονήθηκαν 34 γυναίκες, ενώ πέρυσι ο μαύρος αυτός απολογισμός άγγιζε τους 54 βίαιους θανάτους.

Μπορεί, όντως, στατιστικά να καταγράφεται μια κάποια μείωση των γυναικοκτονιών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι πάντα αποτελεσματικά.

Σε πολλές περιπτώσεις, μετά από καταγγελίες γυναικών για βίαιη συμπεριφορά των συντρόφων τους, οι διευθυντές αστυνομίας καλούν τους υπεύθυνους, τους ζητούν να ακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα ψυχολογικής θεραπείας και μπορούν, παράλληλα, να αναστείλουν τυχόν άδεια οπλοφορίας. Δεν είναι, όμως, πάντα αρκετό.

Από τον περασμένο Δεκέμβριο, επίσης, η Ιταλία διαθέτει ειδικό νόμο για την υποδειγματική τιμωρία της γυναικοκτονίας. Πρόκειται, επίσης, για τη λέξη που οι Ιταλοί πληκτρολογούν συχνότερα στον ιστότοπο της μεγαλύτερης εγκυκλοπαίδειας της χώρας, της «Treccani».

Κατάργηση του νόμου για τις γυναικοκτονίες ζητεί η Ακροδεξιά

Παρά ταύτα, κάποιοι συνεχίζουν να αμφισβητούν την ανάγκη υποδειγματικής τιμωρίας των δραστών. Τo ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον», του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, λίγο πριν από τον Δεκαπενταύγουστο ζήτησε την κατάργηση του νόμου για τις γυναικοκτονίες. Θεωρεί άχρηστο και τον «νόμο Μαντσίνο», ο οποίος αφορά αδικήματα που έχουν ως κίνητρο τις διακρίσεις. Αυτό που προκαλεί τεράστια εντύπωση είναι ότι, παρά τις συγκεκριμένες θέσεις, το κόμμα του Βανάτσι συνεχίζει να ενισχύεται στα γκάλοπ για πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, έχει αγγίξει το 7,8%, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της Λέγκα και της Φόρτσα Ιτάλια.

Πολιτικές προκλήσεις για τη Μελόνι

Μένει να διαπιστωθεί αν οι θέσεις περί «αναγκαίας μεσογειακής πατριαρχίας», οι στενές σχέσεις με τη γερμανική AfD και οι επιθετικές διαθέσεις προς τους μετανάστες (με πρόθεση μαζικών επαναπατρισμών) θα ωθήσουν όλη την ιταλική συντηρητική, κυβερνητική συμμαχία να αποκλείσει ρητά οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία με το κόμμα του Βανάτσι. Επισήμως, τα Αδέλφια της Ιταλίας, η Λέγκα και η Φόρτσα Ιτάλια αρνούνται ότι θα μπορούσαν ποτέ να συγκυβερνήσουν με το ακροδεξιό «Εθνικό Μέλλον».

Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, όμως, πολλά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, οι οποίες είναι πιθανό να γίνουν την άνοιξη του 2027. Σε περίπτωση που προκύψει ότι λείπουν μόνο λίγοι βουλευτές και γερουσιαστές για να μπορέσει να ξανασυνθέσει κυβέρνηση, η Τζόρτζια Μελόνι θα κληθεί να διαλέξει ανάμεσα στην πολιτική συνέπεια και σε μια άκρως πρακτική προσέγγιση, με κύριο στόχο τη διατήρηση της εξουσίας.

Πηγή: DW

Διαβάστε επίσης

Οι ΗΠΑ απειλούν το Ιράν με τις «σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία» – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ σε Κίνα και συμμάχους

«Φουντώνουν» οι φήμες για πολιτική εμπλοκή του Φεντόροφ στην Ουκρανία – Κάνει ταξίδι-αστραπή στις ΗΠΑ, τι λέει ο ίδιος

Κίνα: Δεκάδες φίδια σε βαγόνι του μετρό τρομοκράτησαν τους επιβάτες