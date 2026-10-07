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07.10.2026 10:51

Επέστρεψε στον Πειραιά το «Champions League Jet 2» – 35χρονος επιβάτης μεταφέρθηκε στο «Θριάσιο»

07.10.2026 10:51
LIMANI_PIREA

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Στο λιμάνι του Πειραιά επέστρεψε το επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Champions League Jet 2», προκειμένου να αποβιβαστεί 35χρονος επιβάτης που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο, όταν κρίθηκε αναγκαία η επιστροφή του για την ασφαλή μεταφορά του ασθενούς.

Μετά την άφιξη στον Πειραιά, ο 35χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».

Το «Champions League Jet 2» απέπλευσε στη συνέχεια εκ νέου, συνεχίζοντας κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 11:51
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