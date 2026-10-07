Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος οκτώ ατόμων για τον άγριο ξυλοδαρμό της 13χρονης στους Αμπελόκηπους

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Το περιστατικό της άγριας επίθεσης σε βάρος ανήλικης, που σημειώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2026, σε αθλητικό χώρο στην περιοχή των Αμπελοκήπων εξιχνίασαν οι αρχές.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οκτώ νεαροί, επτά κοπέλες κι ένα αγόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βραδινές ώρες την 19-09-2026).

Το περιστατικό σημειώθηκε μεσημβρινές ώρες της 18-09-2026, όταν μία εκ των δραστών, παρέσυρε τη 13χρονη στον προαναφερόμενο χώρο όπου τους ανέμεναν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και με χρήση σωματικής βίας της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, βιντεοσκοπώντας παράλληλα το συμβάν. Ο νεαρός, μάλιστα, εκ των δραστών, φρόντισε να εμποδίσει την έξοδο της παθούσας από το χώρο απειλώντας την ταυτόχρονα για τη ζωή της.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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