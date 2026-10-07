search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 11:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2026 09:34

Θεσσαλονίκη: Κέρδισε την εμπιστοσύνη 84χρονης και της έκλεψε… 175.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα

07.10.2026 09:34
metrita_pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εξιχνιάστηκε περίπτωση διακεκριμένης κλοπής, απάτης με υπολογιστή και πλαστογραφίας στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία σε βάρος 46χρονου άνδρα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 46χρονος, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση με 84χρονη, απέσπασε τα κλειδιά του σπιτιού της τον Οκτώβριο του 2024 και αφαίρεσε από το εσωτερικό το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ και κοσμήματα-χρυσαφικά εκτιμώμενης αξίας 100.000 ευρώ περίπου.

Ακολούθως, προέβη σε έκδοση τηλεφωνικής σύνδεσης στο όνομα της 84χρονης και με συνεργούς του, οι οποίοι μετέβηκαν σε υποκατάστημα τράπεζας στον Πειραιά, αφαίρεσαν, με χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας από τον λογαριασμό της, το χρηματικό πόσο των 63.902,50 ευρώ συνολικά, τόσο με ανάληψη όσο και με συναλλαγές μέσω e-banking.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα αρχεία του Zyto 5.0, το «χρυσό» πελατολόγιο της Γάκα και ο ρόλος γνωστής αθλήτριας – Στο επίκεντρο η προέλευση της προποφόλης

Λασίθι: Έστησαν καρτέρι σε 12χρονο συμμαθητή τους και τον ξυλοκόπησαν, ο ένας τραβούσε βίντεο – Οχτώ συλλήψεις

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kanakis 6654- new
MEDIA

ΑΝΤ1: Ο Αντώνης Κανάκης αποχωρεί από τον σταθμό – Οριστικό το «διαζύγιο»

cornelluniversity
ΚΟΣΜΟΣ

Κορνέλ: Όταν οι κατηγορούμενοι το παίζουν… «θύματα» – Ένας από τους βιαστές ισχυρίζεται ότι η κοπέλα τον «σοδόμισε»

pierrakakis 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομιλία Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών

Untitled design (19)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών – Ρούμπιο: Ιστορική η συμμαχία μας

kasos_thalassa_2008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ μετασεισμών στη Κάσο μετά τα 4,1 Ρίχτερ – Δέκα αισθητές δονήσεις σε λίγες ώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

karaiskaki new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο «Καραϊσκάκη»: Τι ζήτησε ο Μαρινάκης από τον Μητσοτάκη και αναλαμβάνει να κάνει η κυβέρνηση - Το επιπλέον ύψος και η περίοδος παραχώρησης

eleonora-meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος στο Ευρωκοινοβούλιο με την παρέμβαση Μελέτη: Από την ψυχική υγεία των εργαζομένων στους... εργοδότες που «εκβιάζονται»

gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 11:56
kanakis 6654- new
MEDIA

ΑΝΤ1: Ο Αντώνης Κανάκης αποχωρεί από τον σταθμό – Οριστικό το «διαζύγιο»

cornelluniversity
ΚΟΣΜΟΣ

Κορνέλ: Όταν οι κατηγορούμενοι το παίζουν… «θύματα» – Ένας από τους βιαστές ισχυρίζεται ότι η κοπέλα τον «σοδόμισε»

pierrakakis 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομιλία Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών

1 / 3