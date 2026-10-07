Θεσσαλονίκη: Κέρδισε την εμπιστοσύνη 84χρονης και της έκλεψε… 175.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα

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Εξιχνιάστηκε περίπτωση διακεκριμένης κλοπής, απάτης με υπολογιστή και πλαστογραφίας στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία σε βάρος 46χρονου άνδρα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 46χρονος, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση με 84χρονη, απέσπασε τα κλειδιά του σπιτιού της τον Οκτώβριο του 2024 και αφαίρεσε από το εσωτερικό το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ και κοσμήματα-χρυσαφικά εκτιμώμενης αξίας 100.000 ευρώ περίπου.

Ακολούθως, προέβη σε έκδοση τηλεφωνικής σύνδεσης στο όνομα της 84χρονης και με συνεργούς του, οι οποίοι μετέβηκαν σε υποκατάστημα τράπεζας στον Πειραιά, αφαίρεσαν, με χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας από τον λογαριασμό της, το χρηματικό πόσο των 63.902,50 ευρώ συνολικά, τόσο με ανάληψη όσο και με συναλλαγές μέσω e-banking.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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