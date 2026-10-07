Θάνατος Μαζωνάκη: Τα αρχεία του Zyto 5.0, το «χρυσό» πελατολόγιο της Γάκα και ο ρόλος γνωστής αθλήτριας – Στο επίκεντρο η προέλευση της προποφόλης

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Την κατάσταση πανικού και πλήρους άγνοιας στη διαχείριση του περιστατικού, στην οποία βρισκόταν η 56χρονη «γιατρός» τα κρίσιμα λεπτά της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου καθώς και πληροφορίες για τις ουσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή αποκάλυψε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που έγινε στα κινητά τηλέφωνα των έξι ατόμων.

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν πως η κατηγορούμενη γιατρός, την ώρα του περιστατικού, έψαχνε στο Chat GPT, με ερωτήσεις προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να διαχειριστεί το περιστατικό το οποίο είχε μπροστά της.

Επίσης, φαίνεται πως είχε διαγράψει και μία σειρά μηνυμάτων τις προηγούμενες ημέρες, μηνύματα που είχε ανταλλάξει τόσο με τον δημοφιλή τραγουδιστή όσο και με τον υπνοθεραπευτή.

Οι Αρχές βρήκαν αυτές τις συνομιλίες καθώς και το ιστορικό από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο ήταν γεμάτο από ερωτήματα σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως «πώς γίνεται η επαναφορά από μέθη;», «υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη;», «η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού;».

Από αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι χορηγήθηκε προποφόλη στον δημοφιλή καλλιτέχνη, ωστόσο, φαίνεται πως δεν ήταν η μόνη ουσία. Η γιατρός διέγραψε πληροφορίες που είχε αναζητήσει και για τη μιδαζολάμη, μια πολύ ισχυρή κατασταλτική ουσία. Πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη και προποφόλη και μιδαζολάμη, ένα κοκτέιλ το οποίο μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

Σημειώνεται ότι όπως έχει γίνει γνωστό, η αναισθησιολόγος έχει αναφέρει στην κατάθεσή της στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια που τη ρωτούσε αν υπάρχει αντίδοτο και τη προποφόλη.

Παράλληλα, στα κινητά τηλέφωνα των γραμματέων και των νοσηλευτριών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου βρέθηκε μια ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι και η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης στον δημοφιλή τραγουδιστή.

Τα ευρήματα από την ψηφιακή έρευνα επιβεβαιώνονται και από τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικές εξετάσεων, καθώς αυτά δείχνουν παρουσία προποφόλης, μιδαζολάμης και φλουμαζενίλης.

Στο επίκεντρο η προέλευση της προποφόλης

Οι Αρχές φέρεται να αναζητούν απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να έφτασε στο ιατρείο.

Το ζητούμενο για τους ερευνητές είναι να ακολουθήσουν τη διαδρομή του φαρμάκου, από την προμήθεια μέχρι την πιθανή χορήγησή του, και να διαπιστώσουν εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται παράλληλα με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, χωρίς μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί να αποτελούν τελική δικαστική κρίση.

Η έρευνα επεκτείνεται σε όλη τη δραστηριότητα του ιατρείου

Με τα νέα στοιχεία, η έρευνα φαίνεται να αποκτά ευρύτερο χαρακτήρα, καθώς δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη σχέση της γιατρού με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο μπαίνουν συνολικά οι θεραπείες που πραγματοποιούνταν, οι άνθρωποι που είχαν περάσει από το ιατρείο και ο τρόπος με τον οποίο προμηθεύονταν και χρησιμοποιούνταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Οι καταθέσεις προσώπων που φέρεται να είχαν επισκεφθεί το ιατρείο αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, να βοηθήσουν τις Αρχές να σχηματίσουν πληρέστερη εικόνα για τις πρακτικές που εφαρμόζονταν και να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες.

Ποιοι βρίσκονται στο «χρυσό πελατολόγιο»

Παράλληλα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι πληροφορίες που αφορούν το “χρυσό πελατολόγιο” της Γάκα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή “Πρώτος Καφές με τη Ζήνα”, περίπου 25 πρόσωπα από την ελληνική showbiz φέρεται να είχαν επισκεφθεί το ιατρείο.

Στη σχετική λίστα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σφακιανάκη, περιλαμβάνονται πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους της δημοσιότητας, μεταξύ άλλων γνωστός θεατράνθρωπος, παρουσιάστρια ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού και ηθοποιοί.

Η πιθανή κλήση τους από τις Αρχές δεν σημαίνει ότι ελέγχονται για συμμετοχή σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Όπως μεταδόθηκε, οι πληροφορίες που θα μπορούσαν να δώσουν αφορούν κυρίως όσα ενδεχομένως γνώριζαν από την παρουσία τους στο ιατρείο και τις διαδικασίες που ακολουθούνταν.

Τα αρχεία του ZYTO 5.0

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία παρουσίασε το «Live News» του MEGA για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσε η κατηγορούμενη γιατρός προκειμένου να πείσει ασθενείς ότι χρειάζονται πλασμαφαιρέσεις και άλλες σοβαρές θεραπείες.

Ένα από τα έγγραφα που διεγράφησαν εξάλλου αφορά τις «εξετάσεις» που φέρεται να έγιναν στον Γιώργο Μαζωνάκη την προηγούμενη μέρα του θανάτου του, με τη χρήση μηχανήματος με την ονομασία Zyto 5.0. που «μετρούσε»… συναισθήματα.

Στα αποτελέσματα εμφανίζονται αριθμητικές ενδείξεις για καταστάσεις όπως το… μίσος, η κόπωση, η απογοήτευση και ο θυμός.

Τα αποτελέσματα που παρείχε η 56χρονη γιατρός στον Γιώργο Μαζωνάκη περιλάμβαναν μετρήσεις όπως αυξημένο μίσος 61.17, αρνητική κόπωση -56,94, απογοήτευση 37.58 και θυμό 28.60.

Με τέτοιου είδους μετρήσεις, όπως ανυπομονησία, επίρριψη ευθυνών, θλίψη, απελπισία, αυτοευχαρίστηση, ύπνο, ευθύνη και άλλα, η 56χρονη γιατρός φέρεται να έπεισε τον τραγουδιστή ότι είχε ανάγκη την ακριβή εναλλακτική θεραπεία της, την ινουσφαίριση…

Η αθλήτρια που φέρεται να επηρέασε τη μέθοδο της γιατρού

Σύμφωνα με την έκπομπή μια γνωστή αθλήτρια φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στη «γνωριμία» της γιατρού με τη συγκεκριμένη «θεραπευτική» προσέγγιση.

Η αθλήτρια, η οποία δεν κατονομάστηκε, είναι σύμφωνα με την ίδια αναφορά πρόσωπο ευρέως γνωστό στο ελληνικό κοινό. Κατά τα όσα μεταδόθηκαν, φέρεται να είχε σχέση με τις πρακτικές που στη συνέχεια εφαρμόζονταν από τη γιατρό.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σφακιανάκη, οι δύο γυναίκες φέρεται να προσέγγιζαν ενδιαφερόμενους παρουσιάζοντας την πλασμαφαίρεση ως μια διαδικασία με ευρύτερες επιδράσεις από την καθαρά ιατρική της διάσταση.

Όπως μεταδόθηκε χαρακτηριστικά, στους υποψήφιους πελάτες φέρεται να έλεγαν ότι η πλασμαφαίρεση “καθαρίζει την ψυχή”, την κάνει “αμόλυντη” και καθαρίζει και το πνεύμα…

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