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07.10.2026 00:08

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα είχε χορηγήσει μέθη σε τουλάχιστον άλλους 3 ασθενείς που έκαναν πλασμαφαίρεση», λέει η γραμματέας στο ιατρείο της Καρνεάδου

07.10.2026 00:08
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Η γραμματέας στο ιατρείο της Καρνεάδου αποκάλυψε ότι η Ιωάννα Γάκα ενίοτε χορηγούσε μέθη στους ασθενείς στους οποίους έκανε πλασμαφαίρεση. 

«Δεν χρησιμοποιούσε τη μέθη συχνά, πάντως αυτό είχε γίνει στο παρελθόν. Σπάνια μεν, αλλά ναι. Εάν θυμάμαι, από αυτά που είχα πιάσει ακουστικά και μόνο χωρίς να το δω 3-4 να ήταν μέσα στον χρόνο τον τελευταίο», είπε σε δηλώσεις της στο Star. 

Η χορήγηση μέθης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης δεν απαγορεύεται αλλά είναι ασυνήθιστη επιλογή, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπόταση.

Η γιατρός στην κατάθεση της υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση γινόταν με ασφάλεια και ότι είχε κάνει στον ευατό της αλλά και την κόρη της.  

Το περιβάλλον του Ηλία Θεοδωρόπουλου διαρρέι πως οι σχέσεις του με τη σύζυγό του έχουν πλέον διαρραγεί μετά τις νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Η πλευρά του γιατρού φέρεται να υποστηρίζει ότι, μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα των Αρχών, ο ίδιος κρατά σαφείς αποστάσεις από τη σύζυγό του και από όσα φέρεται να έχουν καταγραφεί σχετικά με τη χορήγηση μέθης.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η χορήγηση μέθης, θα υπάρξει από την πλευρά του 58χρονου γιατρού δημόσια τοποθέτηση με την οποία θα δηλώνει την πλήρη αποστασιοποίηση και αντίθεσή του

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